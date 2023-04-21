Заборгованість за комунальні послуги для переселенців: уряд ухвалив рішення

Заборона на стягування комуналки поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ

Споживачі мають надати документи, що підтверджують їх відсутність у будинку

Кабінет Міністрів схвалив ініційовану Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій постанову, яка забороняє стягувати з переселенців заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року. Про це йдеться на сайті міністерства.

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«Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ, відповідно до переліку Мінреінтеграції. Йдеться про осіб, які були змушені залишити свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони», – йдеться у повідомленні.

Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби.

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Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Раніше повідомлялося, що українці можуть частково оплачувати комунальні послуги.