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Заборгованість за комунальні послуги для переселенців: уряд ухвалив рішення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Заборгованість за комунальні послуги для переселенців: уряд ухвалив рішення
Заборона на стягування комуналки поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ
фото ілюстративне

Споживачі мають надати документи, що підтверджують їх відсутність у будинку

Кабінет Міністрів схвалив ініційовану Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій постанову, яка забороняє стягувати з переселенців заборгованість за житлово-комунальні послуги, утворену після 24 лютого 2022 року. Про це йдеться на сайті міністерства.

«Заборона поширюється на території, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповані РФ, відповідно до переліку Мінреінтеграції. Йдеться про осіб, які були змушені залишити свої домівки й евакуювалися у більш безпечні регіони», – йдеться у повідомленні.

Споживачі мають надати постачальнику комунальних послуг або управителю багатоквартирного будинку документи, що підтверджують їх відсутність у будинку. Це довідка внутрішньо переміщеної особи, документ про тимчасовий прихисток в іноземній державі або документи з роботи, щодо лікування, навчання, проходження військової служби.

Крім того, постановою врегульовано питання безперебійного надання житлово-комунальних послуг у приміщеннях державної, комунальної та приватної власності, які використовуються для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Раніше повідомлялося, що українці можуть частково оплачувати комунальні послуги.

Теги: комуналка уряд

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