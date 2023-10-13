Заборона російської церкви. Ініціаторка збору підписів вимагає від керівництва Ради визначитися

Нардепка Клименко звертає увагу: позиція керівництва парламенту та монобільшості є дивною на тлі того, що прийняття закону про заборону УПЦ МП вимагав сам президент

Народна депутатка від «Голосу» Юлія Клименко ще 24 серпня ініціювала збір підписів під зверненням до спікера щодо внесення до порядку денного законопроєктів про заборону московської церкви в Україні. До процесу були підключені представники всіх парламентських фракцій та груп, окрім колишньої ОПЗЖ. Про це йдеться в статті «Главкома» «Заборона Московської церкви: хто за і хто проти? Списки депутатів публікуються уперше».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Насправді, цей збір підписів не є парламентською процедурою. Цей інструмент юридично не вартий нічого, але важливий політично. Ми побачили, що є як мінімум 240 депутатів, які звертаються до спікера з проханням включити в порядок денний всі законопроєкти, що стосуються заборони російської церкви. З них «слуг народу» – десь 150. І давно вже майже всі фракції на погоджувальній раді просили розглянути цей законопроєкт хоча б у першому читанні, щоб розпочати цей процес і нормалізувати його, аби не доходило до ситуацій, коли люди на місцях вирішують усе самі у не зовсім мирні способи», – зазначила Клименко.

Народна депутатка підкреслила, що для неї є дивною позиція керівництва Ради та монобільшості вважаючи, що як мінімум половина «слуг народу» готова голосувати за урядовий проєкт, а на його прийнятті наполягав Володимир Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Та й якщо дві третини українців кажуть, що це питання на часі, його треба почати розглядати. Та ж доля політично значущих осіб буде стосуватися двох тисяч людей, а російської церкви – 40 мільйонів. Це зовсім різні розміри проблем. Якщо керівники парламенту хочуть політично погратися – це їхнє право, але за політичними іграми наступає політична відповідальність», – відкреслила нардепка.

Аби підстав для судової заборони релігійних організацій стало більше, із відповідною пропозицією до Ради звернулася СБУ. Голова Служби Василь Малюк пропонує або окремим законом, або під час доопрацювання вже зареєстрованих законопроєктів доповнити перелік таких підстав.

Нагадаємо, у розпорядження «Главкома» потрапив список народних депутатів, які погодилися підтримати заборону Московської церкви в Україні, але більше сотні парламентаріїв не зголосилися прийняти це рішення. Зокрема, у списку відсутні прізвища лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко, голови «Платформи за життя та мир» Юрія Бойка, «слуги» Артема Культенка, Артема Дмитрука, Павла Халімона, Олександра Дубінського та Максима Бужанського.