Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден очікує, що республіканці зриватимуть наступну угоду про фінансування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден очікує, що республіканці зриватимуть наступну угоду про фінансування
Байден очікує, що в Палаті представників дотримаються зобов’язання забезпечити допомогу Україні
фото: Reuters

Республіканці руху Make America Great Again знову спробують зірвати голосування за розподіл бюджету

Президент США Джо Байден попередив, що консервативні повстанці «знову повернуться», щоб спробувати зірвати наступну угоду про фінансування уряду після того, як Конгрес проголосував за ухвалення проміжного законопроєкту, щоб уникнути шатдауну. Про це повідомляє NBC.

«Останні кілька днів і тижнів республіканці MAGA намагалися відійти від цієї угоди», – зазначив Байден у неділю на прес-конференції в Білому домі.

Він також сказав, що голосування за різке скорочення деяких витрат від 30% до 80% було б руйнівним для мільйонів американців.

Президент США додав, що спроби республіканців зірвати угоду вдалося зупинити, але він переконаний, що ті повторять це знову.

На запитання репортера, чи вірить Байден спікеру Палати представників Кевіну Маккарті в дотриманні свого слова щодо угоди, президент США сказав: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Тож ми дізнаємось. Я повністю очікую, що спікер дотримається свого зобов’язання забезпечити підтримку й допомогу Україні, коли вона захищається від агресії та жорстокості».

Нагадаємо, що 30 вересня Палата представників США ухвалила фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну (припинення роботи уряду). Короткостроковий законопроєкт від Кевіна Маккарті не містить нової допомоги для України.

Президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду США в суботу, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди. 

Раніше Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.

Теги: фінансування США президент Джозеф Байден

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пентагон і Держдеп США мають розбіжності щодо постачання зброї Україні – Politico
Пентагон і Держдеп США мають розбіжності щодо постачання зброї Україні – Politico
28 вересня, 09:04
Чиновник, який побажав залишитися анонімним, сказав, що Польща залишається відданою підтримці України
США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України – ЗМІ
23 вересня, 03:24
Володимир Зеленський вкотре зустрівся із президентом США Джо Байденом
Ключова відмінність наших цілей із США щодо війни в Україні
22 вересня, 14:54
Президент подякував усім причетним за їхню роботу, яка також спрямована на підтримку України
США повернули Україні культурні цінності, викрадені Росією з окупованих територій
22 вересня, 00:58
Володимир Зеленський зустрівся з Ллойдом Остіном
Зеленський відвідав Пентагон і поспілкувався з міністром оборони США
21 вересня, 21:15
За кожне порушення можна отримати штраф у розмірі 10 тис. доларів
Генпрокурори дев’яти штатів підтримали заборону TikTok у США
19 вересня, 11:23
Разом із президентом України до США прибула й перша леді Олена Зеленська
Зеленська у США зустрінеться з родиною Клінтонів
19 вересня, 00:45
Лавров прокоментував ймовірні наміри Сполучених Штатів надати Україні далекобійні ракети Atacms
Лавров заявив, що США ведуть війну проти Росії
17 вересня, 15:08
Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати від початку війни, – літак Gulfstream вартістю $60 млн і літак Boeing ($350 млн), зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, які пов'язані з росій
США назвали кількість арештованих російських активів від початку вторгнення
4 вересня, 08:28

Політика

Байден очікує, що республіканці зриватимуть наступну угоду про фінансування
Байден очікує, що республіканці зриватимуть наступну угоду про фінансування
Конгресмен США ввімкнув пожежну сигналізацію під час голосування за тимчасовий бюджет
Конгресмен США ввімкнув пожежну сигналізацію під час голосування за тимчасовий бюджет
Тисячі поляків вийшли на антиурядовий марш за два тижні до виборів
Тисячі поляків вийшли на антиурядовий марш за два тижні до виборів
Путін почав гібридну агресію проти НАТО: які країни під загрозою
Путін почав гібридну агресію проти НАТО: які країни під загрозою
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
Орбан привітав свого однодумця Фіцо з перемогою на виборах у Словаччині
Орбан привітав свого однодумця Фіцо з перемогою на виборах у Словаччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
37K
«Чому ти досі не на фронті?» Військовий психолог пояснив, як відповідати на таке питання
26K
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
25K
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
22K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
13K
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі

Новини

На півдні України ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57
Росіянин говорив українською: його звинувачено в дрібному хуліганстві
Сьогодні, 01:30
Окупантам не вистачає колаборнатів: змушені звозити в Україну працівників з РФ
Сьогодні, 01:10
Microsoft припинив продовження ліцензій російським компаніям
Сьогодні, 00:45
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Вчора, 03:27

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту