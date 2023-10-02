Байден очікує, що республіканці зриватимуть наступну угоду про фінансування

Республіканці руху Make America Great Again знову спробують зірвати голосування за розподіл бюджету

Президент США Джо Байден попередив, що консервативні повстанці «знову повернуться», щоб спробувати зірвати наступну угоду про фінансування уряду після того, як Конгрес проголосував за ухвалення проміжного законопроєкту, щоб уникнути шатдауну. Про це повідомляє NBC.

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«Останні кілька днів і тижнів республіканці MAGA намагалися відійти від цієї угоди», – зазначив Байден у неділю на прес-конференції в Білому домі.

Він також сказав, що голосування за різке скорочення деяких витрат від 30% до 80% було б руйнівним для мільйонів американців.

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Президент США додав, що спроби республіканців зірвати угоду вдалося зупинити, але він переконаний, що ті повторять це знову.

На запитання репортера, чи вірить Байден спікеру Палати представників Кевіну Маккарті в дотриманні свого слова щодо угоди, президент США сказав: «Ми щойно уклали угоду про Україну. Тож ми дізнаємось. Я повністю очікую, що спікер дотримається свого зобов’язання забезпечити підтримку й допомогу Україні, коли вона захищається від агресії та жорстокості».

Нагадаємо, що 30 вересня Палата представників США ухвалила фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну (припинення роботи уряду). Короткостроковий законопроєкт від Кевіна Маккарті не містить нової допомоги для України.

Президент США Джо Байден привітав угоду, що дозволила уникнути припинення роботи уряду США в суботу, але закликав Конгрес швидко схвалити допомогу Україні після того, як вона була виключена з угоди.

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Раніше Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.