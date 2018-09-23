Загостренням відносин з Україною Угорщина може домагатися прихильності Москви – дипломат



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Можна припустити, що такий підхід намагаються використати задля отримання певних дивідендів, каже український дипломат Василь Боднар

Заяви угорської сторони про можливість кроків на уповільнення інтеграції України до ЄС через «паспортний» скандал відповідають інтересам Росії. Й вони можуть бути потрактовані як використання цієї ситуації для отримання Угорщиною певних дивідендів у переговорах з Москвою.

Про це заявив у коментарі «Укрінформу» заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

«Такий підхід не відповідає політиці добросусідських відносин і партнерства з Україною. Кроки, які вже були вжиті Угорщиною, мають певну мету, і, наскільки я розумію, це зовсім не турбота про права українських угорців. Подібні заяви відповідають інтересам навіть не Угорщини, а певної третьої сторони, яка давно намагалася заблокувати наш рух європейським і євроатлантичним шляхом. Можна припустити, що такий підхід намагаються використати задля отримання певних дивідендів від третьої сторони, тобто від Москви, у переговорах, які цікавлять Угорщину», - сказав він.

Боднар додав, що для України, це, звичайно, є потенційною загрозою. У цьому контексті він нагадав, що після червневої зустрічі міністрів закордонних справ України та Угорщини угорська сторона заблокувала засідання Комісії Україна-НАТО на вищому рівні, призначила уповноваженого, відповідального за розвиток Закарпатської області, потім з’явилося відео з врученням угорських паспортів закарпатським угорцям з рекомендацією приховувати це від української влади.

«Тобто це не випадкова послідовність. Більше того, домовленості, які були досягнуті між міністрами під час телефонної розмови (31 серпня щодо зміни назви уповноваженого «по Закарпаттю», - «Главком») не виконуються. Тож тепер у нас постає запитання, як взагалі з угорською стороною домовлятися», - зауважив заступник міністра.

Він констатував, що Україна, на жаль, стикається з небажанням Угорщини співпрацювати. Натомість, угорська сторона намагається використовувати методи шантажу. З іншого боку, вимоги Венеційської Комісії щодо мовної статті Закону про освіту, зокрема стосовно продовження терміну перехідного періоду, поступово виконуються.

Коментуючи «паспортний» скандал, Боднар зазначив, що реакція на нього Будапешта свідчить про те, що в Угорщині усвідомлюють незаконність цих дій.

«Нам починають погрожувати подальшим загостренням лише за те, що ми звертаємо увагу на порушення угорськими консулами законодавства нашої держави і їх можливу відповідальність – не йдеться про видворення чи не видворення, а про вирішення цієї проблеми в цілому. Це означає, що вони відчувають неминучість цієї відповідальності і те, що це робилося незаконно, з порушенням українського законодавства і Віденської конвенції про консульські зносини», - вважає заступник міністра.

Він зазначив, що у діях Угорщини як іноземної держави, яка втручається у внутрішні справи України, є «багато нюансів», тож вони мають отримати остаточну правову кваліфікацію і відповідне рішення України.

У відповідь на запитання стосовно можливих конкретних кроків, до яких може вдатися Угорщина задля уповільнення євроінтеграції України, заступник міністра зауважив, що наразі до кінця не зрозуміло, як угорська сторона буде поводитися у вирішенні конкретних питань, які стосуються України.

«Тут можна чекати будь-чого. Ми ж не знаємо, що угорська сторона захоче якимось чином стримати чи заблокувати, тому що рівень відносин з Європейським Союзом широкий - від політичного діалогу до зони вільної торгівлі. Тобто це великий комплекс питань», - сказав Боднар.

Резюмуючи, він підкреслив, що українська сторона не буде спокійно спостерігати за втручанням Угорщини у внутрішні справи України.

«Звичайно, ми будемо відстоювати свою позицію. Ми відповідним чином звернемося через наші посольства, будемо роз'яснювати через безпосередні контакти міністра, глава держави виступатиме в ООН , у мене, у моїх колег будуть контакти», - поінформував заступник міністра.

Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною днями спалахнув черговий дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також він заявив що Україна у відповідь на масову видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті висилає угорського консула до Угорщини.

У СБУ заявили, що весь час публічно говорять про загрозливі тенденції видачі українцям паспортів громадян Угорщини.

Тим часом у базі сайту «Миротворець» почали з'являтися українці, які отримали угорське громадянство на Закарпатті.

Маніпуляції та геополітичні ігри Будапешта можуть дорого коштуватимуть українцям угорського походження, оскільки закарпатці будуть першими, хто найбільше постраждає від зупинки євроінтеграційного поступу України, заявила віце-прем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.