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    Закарпатські депутати вдруге звільнили «слугу» Петрова з посади голови облради

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    Кілька тижнів тому Закарпатська облрада вже голосувала за відставку Петрова<br /><br /> - Закарпатські депутати вдруге звільнили «слугу» Петрова з посади голови облради
    Кілька тижнів тому Закарпатська облрада вже голосувала за відставку Петрова

    фото з відкритих джерел

    Перед голосування за відставку Петров звернувся до депутатів і сказав, що сам складає повноваження

    Депутати Закарпаття сьогодні повторно відправили у відставку голову обласної ради Олексія Петрова. За відповідне рішення проголосували 43 депутати, повідомляє низка ЗМІ, зокрема Мukachevo.net.

    Відомо, що не голосували депутати від «Слуги народу» та «За майбутнє».

    Перед розглядом питання про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської облради Олексій Петров виголосив заяву про відставку.

    фото: Мукачево.нет
    фото: Мукачево.нет

    Після першого голосування за дострокове припинення повноважень в обласній раді розпочалося протистояння між депутатами та керівництвом облради: обидві сторони обмінювалися взаємними звинуваченнями про порушення регламенту та незаконні дії. Олексій Петров заявляв про самоуправство та подавав заяви до СБУ, Нацполіції та прокуратури з приводу незаконних, на його думку, дій у залі облради.

    Представники фракцій «Рідне Закарпаття», «ЄС», «Команда Андрія Балоги», «КМКС», «Батьківщина», «ОПЗЖ» неодноразово намагалися провести засідання сесій для обрання нового голови облради, проте безрезультатно. Разом з тим, Олексій Петров продовжував наголошувати на тому, що всі попередні депутатські рішення були прийняті незаконно та нагадував, що ініціатором питання, яке стало початком суперечок та протистоянь в облраді (об'єднання комунальних 15 медзакладів в один) був Володимир Чубірко від «Рідного Закарпаття», а розробником проєкту рішення – «Команда Андрія Балоги».

    На сесії у понеділок, 15 листопада, під час виголошення заяви про відставку Олексій Петров зазначив, що вважає дії депутатів під головуванням Володимира Чубірка («Рідне Закарпаття») «політичним шантажем» і «політичним тероризмом».

    28 жовтня депутати Закарпатської обласної ради достроково зняли з посади голову облради Олексія Петрова від «Слуги народу».

    Нещодавно єдиний на Закарпатті мер від «Слуги народу» звільнився через конфлікт з депутатами.

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    Теги: Закарпаття депутат партія Слуга народу Олексій Петров
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    Закарпатські депутати вдруге звільнили «слугу» Петрова з посади голови облради