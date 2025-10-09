Чому Суми та Чернігів? Зеленський пояснив логіку останніх ударів ворога

Глава держави: «Російська задача – робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці»

Президент України Володимир Зеленський пояснив логіку російських атак на Сумщину, Чернігівщину та Полтавщину, зазначивши, що ці регіони є важливими як з військового, так і з логістичного погляду. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Чому саме Полтавська, Чернігівська і Сумська області зараз в епіцентрі цих атак? Перше. Сумська і Чернігівська області були одними із напрямків наступу ворога. І ви пам'ятаєте, коли йшлося про російську літньо-осінню кампанію, ми говорили, що з півночі вони можуть думати про Чернігів, точно хочуть наступу на Сумщині, а також говорили, що вони точно будуть рухатися в Запоріжжі. Але головна ціль, в принципі, – Покровський напрямок», – пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що удари по цих регіонах мають на меті створити хаос і психологічно тиснути на людей. «На сході це давно відбувається. Люди залишаються без світла. Ми ремонтуємо, відновлюємо. Російська задача – робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці», – сказав він.

Президент зазначив, що атаки на Полтаву мають на меті позбавити Україну палива. «Чернігівщина і Сумщина – це прикордонні регіони. Удари по Полтаві – це намір залишати нас без палива. Вони б'ють по нашій енергетиці або по центру генерації нашого палива», – додав він.

Що стосується логістики, Зеленський повідомив, що росіяни продовжують удари по вантажоперевезеннях і пасажирських перевезеннях, аби залякати українців. «Вони б'ють по логістиці. Вони б'ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях. Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися», – зазначив він.

Щоб забезпечити безпеку транспортних перевезень, президент зазначив, що «Укрзалізниця» разом з військовими захищатиме ключові вузли. ««Укрзалізниця» була присутня на Ставках. І керівник «Укрзалізниці» має завдання разом з військовими – захищати станції, ключові вузли. Все це будемо робити», – підсумував він.

Нагадаємо, російська армія вночі 7 жовтня завдала масованого удару по Полтаві та області. Під вогнем опинилися енергетичні й залізничні об’єкти. Через атаку зупинявся рух потягів, частина міста залишалася без електрики.

Також 7 жовтня, російська терористична армія вдарила дронами по Ніжинському районі на Чернігівщині. Під удар потрапила територія поблизу залізничної станції перегону «Носівка-Ніжин».

До слова, внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді загинув чоловік, а також постраждали пасажири та співробітники, серед яких – троє дітей.