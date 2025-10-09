Головна Країна Суспільство
Чому Суми та Чернігів? Зеленський пояснив логіку останніх ударів ворога

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Чому Суми та Чернігів? Зеленський пояснив логіку останніх ударів ворога
Окупанти вдарили по залізниці на Сумщині
фото: facebook.com/oleksiikuleba

Глава держави: «Російська задача – робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці»

Президент України Володимир Зеленський пояснив логіку російських атак на Сумщину, Чернігівщину та Полтавщину, зазначивши, що ці регіони є важливими як з військового, так і з логістичного погляду. Про це президент розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком». 

«Чому саме Полтавська, Чернігівська і Сумська області зараз в епіцентрі цих атак? Перше. Сумська і Чернігівська області були одними із напрямків наступу ворога. І ви пам'ятаєте, коли йшлося про російську літньо-осінню кампанію, ми говорили, що з півночі вони можуть думати про Чернігів, точно хочуть наступу на Сумщині, а також говорили, що вони точно будуть рухатися в Запоріжжі. Але головна ціль, в принципі, – Покровський напрямок», – пояснив президент.

Зеленський підкреслив, що удари по цих регіонах мають на меті створити хаос і психологічно тиснути на людей. «На сході це давно відбувається. Люди залишаються без світла. Ми ремонтуємо, відновлюємо. Російська задача – робити хаос, психологічно тиснути на людей через удари по енергетиці, по залізниці», – сказав він.

Президент зазначив, що атаки на Полтаву мають на меті позбавити Україну палива. «Чернігівщина і Сумщина – це прикордонні регіони. Удари по Полтаві – це намір залишати нас без палива. Вони б'ють по нашій енергетиці або по центру генерації нашого палива», – додав він.

Що стосується логістики, Зеленський повідомив, що росіяни продовжують удари по вантажоперевезеннях і пасажирських перевезеннях, аби залякати українців. «Вони б'ють по логістиці. Вони б'ють як по вантажоперевезеннях, так і по пасажирських перевезеннях. Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися», – зазначив він.

Щоб забезпечити безпеку транспортних перевезень, президент зазначив, що «Укрзалізниця» разом з військовими захищатиме ключові вузли. ««Укрзалізниця» була присутня на Ставках. І керівник «Укрзалізниці» має завдання разом з військовими – захищати станції, ключові вузли. Все це будемо робити», – підсумував він.

Нагадаємо, російська армія вночі 7 жовтня завдала масованого удару по Полтаві та області. Під вогнем опинилися енергетичні й залізничні об’єкти. Через атаку зупинявся рух потягів, частина міста залишалася без електрики. 

Також 7 жовтня, російська терористична армія вдарила дронами по Ніжинському районі на Чернігівщині. Під удар потрапила територія поблизу залізничної станції перегону «Носівка-Ніжин».

До слова, внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в Шосткинській громаді загинув чоловік, а також постраждали пасажири та співробітники, серед яких – троє дітей. 

