Головна Країна Політика
search button user button menu button

30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
Вчора Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим
фото: Армія.inform

Ініціатором постанови, яка блокує підписання закон про повернення доплат, є нардеп від «Голосу» Володимир Цабаль

До Верховної Ради внесли постанову, яка блокує законопроєкт про повернення виплат військовим у 30 тис. грн. Про це йдеться на сайті парламенту.

Поки проєкт постанови не буде розглянутий в залі, глава парламенту не має права підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради.

Ініціатором постанови є нардеп від «Голосу» Володимир Цабаль.

30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову фото 1

Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого.

Вчора Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Ініціаторами такого рішення була фракція «Європейська солідарність».

До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.

Теги: війна військові ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським
Рада повернула 30 тис. грн доплати військовим
Вчора, 15:19
За словами Данілова, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Великобританія, Німеччина і Польща
Контрнаступ ЗСУ: Данілов розповів, коли Генштаб ухвалить рішення
Сьогодні, 11:43
Екскомандувач сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27

Політика

30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову
«Рамштайн-11»: стала відома дата
«Рамштайн-11»: стала відома дата
Кабмін погодив нових очільників Луганської та Сумської ОВА
Кабмін погодив нових очільників Луганської та Сумської ОВА
Уряд звільнив очільника Бюро економічної безпеки
Уряд звільнив очільника Бюро економічної безпеки
Податки на пошкоджену або зруйновану під час війни нерухомість: Рада ухвалила рішення
Податки на пошкоджену або зруйновану під час війни нерухомість: Рада ухвалила рішення
Перезавантаження митниці: які зміни готує Рада
Перезавантаження митниці: які зміни готує Рада

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Скандальна справа «Мрії». Свідки розповіли, чому не злетів літак
13K
Дефолт настане вже восени?
7381
11 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6115
В’язень виграв Європейський суд. Україна готується до великих відшкодувань
4872
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
3694
«Мені вже не соромно дивитися у дзеркало». Російський депутат втік із РФ

Новини

Чи можна носити георгіївську стрічку? Суд Молдови дав неочікувану відповідь
Сьогодні, 17:35
Ахметов йде ще в один суд проти Росії
Сьогодні, 11:17
Ворожий гелікоптер і дев’ять безпілотників: у ЗСУ була урожайна доба
Сьогодні, 06:33
Повернувся з Греції: під Бахмутом загинув 26-річний українець
Сьогодні, 06:15
ЗСУ зможуть звільнити Крим вже до кінця літа – Ходжес
Сьогодні, 01:27
Ворог сподівається на «Великоднє перемир'я»: полковник ЗСУ розкрив плани росіян на фронті (відео)
Вчора, 23:42

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту