30 тис. грн доплати військовим Рада знову може скасувати? Зареєстровано постанову

Ініціатором постанови, яка блокує підписання закон про повернення доплат, є нардеп від «Голосу» Володимир Цабаль

До Верховної Ради внесли постанову, яка блокує законопроєкт про повернення виплат військовим у 30 тис. грн. Про це йдеться на сайті парламенту.

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Поки проєкт постанови не буде розглянутий в залі, глава парламенту не має права підписати закон. А це в найближчі тижні не відбудеться через графік засідання Ради.

Ініціатором постанови є нардеп від «Голосу» Володимир Цабаль.

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Нагадаємо, що доплати військовим у розмірі 30 тис. грн відмінили з 1 лютого.

Вчора Верховна Рада 277 голосами повернула 30 тисяч доплати військовим. Ініціаторами такого рішення була фракція «Європейська солідарність».

До слова, триває 412-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 10 авіаційних ударів, здійснив більш як 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби було відбито понад 50 ворожих атак.