Залужний провів переговори із американськими та британськими союзниками: деталі

Окремою темою обговорення стала ситуація в Чорному морі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом з іншими представниками вищого військового командування України провів зустріч із американськими та британськими партнерами. Про це генерал повідомив у своєму Telegram.

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Детально ознайомив союзників з оперативною обстановкою по всьому фронту. Заслухали командирів та обговорили проблематику, що склалася в угрупованнях військ. Представив наше бачення розвитку подій на передовій», – зазначив Залужний.

Обговорили потребу української армії в снарядах, озброєнні та військовій техніці. За словами головнокомандувача ЗСУ, очікуються «хороші новини».

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«Також зупинилися на питаннях посилення нашої протиповітряної оборони, додаткового транспорту для евакуації поранених, пошуку шляхів для ремонту техніки та відновлення боєздатності військових частин», – вказав генерал.

Залужний додав, що окремою темою розглянули ситуацію в Чорному морі.

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 вересня поговорив із начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром про потреби української армії, навчання українських бійців і обстановку на фронті.

Триває 569-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень.