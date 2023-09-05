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Ердоган розчарувався після невдалих переговорів з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ердоган розчарувався після невдалих переговорів з Путіним
За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна – «мир, діалог і дипломатія»
фото з відкритих джерел

Ердоган заявив, що на горизонті немає «жодної обнадійливої перспективи миру» у війні Росії проти України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що на горизонті немає «жодної обнадійливої перспективи миру» у війні Росії проти України. Про це він сказав журналістам після візиту в Сочі та зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає CNN Tukr.

За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна – «з першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію».

«Ми докладали величезних зусиль для запобігання подальшому кровопролиттю. Ми не підливали масла у вогонь, ми намагалися домогтися, щоб обидві сторони зустрілися. На жаль, війна, що триває вже 1,5 року, досі триває. На горизонті немає жодної обнадійливої перспективи миру», – сказав турецький президент.

Ердоган зазначив, що Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори і продовжить свою роль посередника, як «у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС».

Нагадаємо, президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Тайїп Ердоган провели довгоочікувані переговори у Сочі. Згодом стало відомо, що про поновлення зернової угоди вони не домовилися. Російський диктатор сказав, що Росія «готова подумати» про відновлення зернової ініціативи після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

До слова, 17 липня 2023 року Росія вийшла з зернової угоди. Вперше зернову угоду, яка дозволяла Україні експортувати збіжжя через три чорноморські порти Одещини, уклали в липні минулого року. До угоди були залучені Україна, Туреччина, ООН і Росія. Пізніше Росія неодноразово блокувала угоду, наприклад, відмовлялася проводити інспекцію кораблів, як це визначено у домовленостях. За час дії зернової угоди Україна експортувала понад 30 млн тонн зерна й отримала десятки мільярдів доларів.

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Теги: Реджеп Таїп Ердоган путін зерно війна

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