Залужний провів розмову з начальником штабу армії Франції: про що говорили

Валерій Залужний із французьким колегою обговорили потреби ЗСУ і підготовку військових

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 7 вересня поговорив із начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром про потреби української армії, навчання українських бійців і обстановку на фронті. Про це він повідомив у Telegram.

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«У розмові з генералом Бюркаром окремо зупинилися на потребах українського війська і питанні підготовки наших військовослужбовців на території Франції», – йдеться в повідомленні українського головнокомандувача у фейсбуці.

Залужний повідомив, що розповів французькому колезі про всі напрямки, де тривають оборонні та наступальні операції ЗСУ, а також подякував союзникам за підтримку.

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«Домовилися залишатися на зв’язку та спільно докладати зусиль задля деокупації України», – додав Залужний.

Нагадаємо, що 13 квітняУкраїну вперше відвідав начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар. Тоді Залужний повідомив, що провів з генералом Бюркаром змістовні перемовини: ознайомив із ситуацією на фронті, детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, засобах протиповітряної оборони та винищувачах F-16.