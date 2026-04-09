Зеленський нагородив прифронтові міста: хто отримав відзнаку

До списку увійшли міста, які роками тримають оборону під ударами РФ

Президент України Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад вручив державні нагороди представникам органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій, а також відзначив українські міста почесною відзнакою «Місто-герой України» за стійкість у війні. Про це повідомляє «Главком».

Орденом «За заслуги» І ступеня глава держави нагородив Миргородського міського голову Сергія Соломаху.

Ордени «За заслуги» ІІІ ступеня отримали:

Ясінянський селищний голова Андрій Делятинчук;

Магдалинівський селищний голова Володимир Дробітько;

Великолучківський сільський голова Василь Коштура;

Драбівський селищний голова Світлана Орел;

начальниця Борозенської сільської військової адміністрації Альона Охрімовська;

депутат Хустської районної ради Назарій Павлій;

Городоцький сільський голова Сергій Поліщук;

голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик;

Великокучурівський сільський голова Василь Тодеренчук.

Орден «За мужність» ІІ ступеня отримав Харківський міський голова Ігор Терехов. Орден княгині Ольги ІІ ступеня вручено Світлані Зачепилі, ІІІ ступеня – Олені Жук.

Окремо президент вручив почесні відзнаки «Місто-герой України». Серед відзначених – міста Донеччини: Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Покровськ і Слов’янськ, які тривалий час залишаються форпостом оборони та зазнають постійних атак.

На Запоріжжі відзначено Гуляйполе та Оріхів, що перебувають під безперервними обстрілами. На Харківщині – Куп’янськ, де тривають активні бойові дії.

До переліку також увійшли Марганець, Нікополь і Павлоград на Дніпровщині, які регулярно зазнають ворожих ударів, але продовжують функціонувати.

Серед інших: Старокостянтинів на Хмельниччині, що має стратегічне значення для оборони, а також Суми і Тростянець, які відіграли важливу роль у стримуванні наступу російських військ.

Відзнаку «Місто-герой України» було запроваджено у березні 2022 року. Вона присвоюється містам, які проявили стійкість і відіграли ключову роль у відсічі російській агресії. Станом на сьогодні цей статус мають уже понад два десятки українських міст.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками поїздки на Закарпаття, де відбулася зустріч Конгресу місцевих та регіональних влад, та повідомив про початок підготовки до наступного опалювального сезону, наголосивши на складнощах із залученням фінансування від партнерів.

