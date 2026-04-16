Іран вимагає включити Ліван до мирної угоди зі США

Пожежники намагалися загасити полум'я на місці авіаудару, який зруйнував багатоквартирний будинок у Бейруті 8 квітня

Бойові дії Ізраїлю проти «Хезболли» в Лівані створювали критичну напругу між Іраном та США

Спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Відповідну заяву було озвучено командувачу армії Пакистану Асіму Муніру, який прибув до Тегерана для проведення консультацій високого рівня. Його візит спрямований на медіацію між Іраном та США, зокрема в межах підготовки до другого раунду переговорів після нещодавньої зустрічі сторін в Ісламабаді.

Позиція Галібафа збіглася в часі з оголошенням президента США Дональда Трампа про початок 10-денного перемир’я між Ізраїлем та Ліваном. Очікується, що деескалація в Лівані може сприяти прогресу у відносинах між Вашингтоном та Тегераном.

Попри це, спікер парламенту Ірану висловив скептицизм щодо ролі США, звинувативши їх у невиконанні зобов'язань. Він застеріг, що дії американської сторони можуть стати на заваді досягненню реальних результатів у процесі врегулювання.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбулися переговори між Ізраїлем та Ліваном за посередництва США – перша зустріч такого рівня за тривалий час. Сторони позитивно оцінили хід переговорів.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив про намір розпочати прямі мирні переговори з Бейрутом. Основною метою діалогу має стати повне роззброєння угруповання «Хезболла» та встановлення стабільних відносин між країнами.