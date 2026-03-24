Львів після атаки РФ: у пошкодженому будинку чоловік вивісив український стяг

Наталія Порощук
Житель пошкодженого внаслідок обстрілу будинку на Сихові вивісив синьо-жовтий стяг
фото: Суспільне Львів

Чоловік вивісив український прапор на балконі житлового будинку на Сихові у Львові, пошкодженого внаслідок російської атаки. Відповідне відео показало «Суспільне», передає «Главком».

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у Сихівському районі пошкоджено 19 багатоквартирних будинків. Вибито понад 1300 вікон.

Зазначається, що найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 – два влучання. «Це 4 підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців. У будинку наразі немає газу та електропостачання», – додав Садовий.

Нагадаємо, 24 березня вдень росіяни атакували Львів. Унаслідок атаки російських безпілотників є поранені, пошкоджена памʼятка архітектури національного значення – ансамбль Бернардинського монастиря. Він розташований на території історичного ареалу Львова, обʼєкта, який внесений до Міжнародного списку культурних цінностей під посиленим захистом.

Зокрема, російські окупанти здійснили масовану атаку на Вінницю. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік, є поранені.

Також удень 24 березня російська терористична армія вдарила «шахедом» по Івано-Франківську. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Водночас у Житомирі постраждала 12-річна дівчинка через атаку РФ. А на Тернопільщині є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури та адмінбудівлю.

Як повідомлялося, у вівторок 24 березня Росія здійснила одну з наймасованіших атак на Україну ударними безпілотниками. Удень залетіло ще понад 550 ударних БпЛА противника.

До слова, у ніч на 24 березня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Для обстрілу Москва застосувала безпілотники та ракети.

