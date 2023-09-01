Лише про фронт: Зеленський провів засідання Ставки

На сьогоднішньому засідання Ставки обговорювали виключно ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 вересня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили виключно ситуацію на фронті. Про це голова держави повідомив у Telegram.

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«Сьогоднішня Ставка лише про фронт», – йдеться у повідомленні.

За словами президента, детально обговорили наступні теми:

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Харківська область, Донбас;

Південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонської області;

Евакуація поранених;

Плани ворога.

«Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам», – наголосив президент Зеленський.

Нагадаємо, що триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.