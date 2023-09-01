Лише про фронт: Зеленський провів засідання Ставки
На сьогоднішньому засідання Ставки обговорювали виключно ситуацію на фронті
Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 вересня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили виключно ситуацію на фронті. Про це голова держави повідомив у Telegram.
«Сьогоднішня Ставка лише про фронт», – йдеться у повідомленні.
За словами президента, детально обговорили наступні теми:
- Харківська область, Донбас;
- Південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонської області;
- Евакуація поранених;
- Плани ворога.
«Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам», – наголосив президент Зеленський.
Нагадаємо, що триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.
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