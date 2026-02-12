Зеленський нагородив акторів Івано-Франківського драмтеатру до 115-річчя закладу

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр заснований у 1911 році

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка святкує свій 115-й ювілейний сезон. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесних звань провідним митцям колективу, які стали обличчями сучасного українського театру. Відповідний Указ №120/2026 було оприлюднено у четвер, 12 лютого 2026 року, пише «Главком».

Найвище почесне звання – «Народний артист України» – отримали улюбленці публіки та зірки не лише театральної сцени, а й великого екрана:

Надія Левченко – провідна артистка драми, відома своїми глибокими психологічними образами та активною волонтерською діяльністю.

Роман Луцький – артист драми, зірка фільмів «Сторожова застава», «Під вулканом» та багатьох резонансних вистав театру, який став одним із найвпізнаваніших акторів свого покоління.

Держава також відзначила значний внесок інших членів команди, які забезпечують успіх «Франківців» на українських та міжнародних майданчиках.

«Заслуженими артистами України» стали: Любомир Валівець, Юрій Вихованець, Ірина Онищук, Олег Панас та Інна Смолій.

Головний балетмейстер театру Дмитро Леця отримав звання «Заслуженого діяча мистецтв України».

Звання «Заслужених працівників культури України» присвоєно директорові-розпоряднику Андрію Катричу та режисерові Назарію Паніву.

