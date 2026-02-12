Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зеленський нагородив акторів Івано-Франківського драмтеатру до 115-річчя закладу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр заснований у 1911 році

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка святкує свій 115-й ювілейний сезон. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння почесних звань провідним митцям колективу, які стали обличчями сучасного українського театру. Відповідний Указ №120/2026 було оприлюднено у четвер, 12 лютого 2026 року, пише «Главком».

Найвище почесне звання – «Народний артист України» – отримали улюбленці публіки та зірки не лише театральної сцени, а й великого екрана:

  • Надія Левченко – провідна артистка драми, відома своїми глибокими психологічними образами та активною волонтерською діяльністю.
  • Роман Луцький – артист драми, зірка фільмів «Сторожова застава», «Під вулканом» та багатьох резонансних вистав театру, який став одним із найвпізнаваніших акторів свого покоління.

Держава також відзначила значний внесок інших членів команди, які забезпечують успіх «Франківців» на українських та міжнародних майданчиках.

  • «Заслуженими артистами України» стали: Любомир Валівець, Юрій Вихованець, Ірина Онищук, Олег Панас та Інна Смолій.
  • Головний балетмейстер театру Дмитро Леця отримав звання «Заслуженого діяча мистецтв України».
  • Звання «Заслужених працівників культури України» присвоєно директорові-розпоряднику Андрію Катричу та режисерові Назарію Паніву.

Нагадаємо, роман-бестселер військовослужбовця та письменника Ілларіона Павлюка «Я бачу, вас цікавить пітьма» отримав сценічне втілення, яке готується підкорити столицю та найбільші міста країни. У лютому 2026 року в київському МЦКМ (Жовтневий палац) відбудеться серія показів цієї вистави, створеної у копродукції незалежного «Дикого театру» та Національного театру імені Марії Заньковецької. 

 

Читайте також:

Теги: театр державні нагороди Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чим підкуповують американці росіян? Зеленський поділився даними розвідки
Чим підкуповують американці росіян? Зеленський поділився даними розвідки
7 лютого, 10:07
Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
Перший раунд переговорів в Абу-Дабі, підозра Гуньку, розмова Трампа з Сі. Головне за 4 лютого 2026
4 лютого, 21:20
Глава держави наголосив, що Україна підтримує народи, які цінують свободу та справді готові за неї боротися
Україна визнала Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією
2 лютого, 20:13
Президент ОАЕ Мохамед бін Заїд Аль Нахайян приймає голів делегацій, що беруть участь у тристоронніх переговорах між США, Росією та Україною
Що змусило Росію сісти за стіл переговорів з Україною – версія The New York Times
31 сiчня, 21:37
Раніше президент повідомляв, що Міноборони запропонує системні рішення проблем, які накопичилися з ТЦК
Бусифікація – питання №2. Президент назвав три ключові завдання для нового міністра оборони
30 сiчня, 10:10
Зеленський підкреслив, що пошук виходу або компромісу, про який говорять партнери зі США, має передбачати кроки з обох боків
«Ми готові до компромісу». Зеленський розказав, що вперше сталося на переговорах в Абу-Дабі
30 сiчня, 10:05
Зелеський підписав указ про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача
Зеленський оновив склад Ставки
23 сiчня, 23:54
Переговори США та Росії, заяви Трампа: головне за ніч
Переговори США та Росії, заяви Трампа: головне за ніч
23 сiчня, 05:49
Міністр внутрішніх справ України доповів президенту про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах
Зеленський повідомив, що Росія змінила тактику ракетних атак
20 сiчня, 11:53

Шоу-біз

Зеленський нагородив акторів Івано-Франківського драмтеатру до 115-річчя закладу
Зеленський нагородив акторів Івано-Франківського драмтеатру до 115-річчя закладу
Представниця Люксембургу на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті: деталі скандалу
Представниця Люксембургу на Євробаченні отримала звинувачення у плагіаті: деталі скандалу
Скандал навколо концерту в Палаці спорту: гурт «Жадан і Собаки» відмовився від участі
Скандал навколо концерту в Палаці спорту: гурт «Жадан і Собаки» відмовився від участі
Брітні Спірс продала права на всі свої пісні
Брітні Спірс продала права на всі свої пісні
Співачка Юля Юріна відвідала 28 бригаду ЗСУ та записала для неї пісню (відео)
Співачка Юля Юріна відвідала 28 бригаду ЗСУ та записала для неї пісню (відео)
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари

Новини

Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон
Сьогодні, 21:43
В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua