Кремль допустив поразку Орбана на виборах: що сталося

Єгор Голівець
Кремль визнав: Орбан не втримав електоральну підтримку
фото з відкртих джерел

У Москві переглянули очікування щодо результатів голосування попри підтримку чинного прем’єра

У Кремлі почали припускати, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може програти парламентські вибори, незважаючи на надану йому підтримку з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

У Москві поступово змінювали оцінку перспектив угорського прем’єра. «Надії на те, що Орбан і його технологи зможуть переламати ситуацію і перемогти на виборах за партійними списками, спершу були. Потім бажаним сценарієм стала вважатися перемога з урахуванням одномандатних округів. Зараз допускають, що і цього не буде», – поділився один із джерел.

Співрозмовники видання зазначають, що в Кремлі вже фактично готуються до негативного для Орбана сценарію. При цьому російські політтехнологи не виключають, що поразку чинного угорського прем’єра у контрольованих владою медіа пояснюватимуть зовнішнім втручанням.

Зокрема, за даними джерел, російські ЗМІ можуть подати можливу зміну влади в Угорщині як «кольорову революцію, організовану ЄС». Така риторика вже неодноразово використовувалася Москвою для пояснення політичних змін у країнах Європи та пострадянського простору.

Водночас відповідальність за ймовірну поразку покладатимуть на самого Орбана та його команду. За словами співрозмовників, у російському керівництві вважають, що угорський прем’єр «навіть з російською підтримкою нічого не зміг».

Нагадаємо, що опозиційна угорська партія «Тиса» може отримати конституційну більшість у парламенті за підсумками виборів, що відкриває шлях до масштабних змін у країні.

Згідно з оцінками, «Тиса» може здобути від 138 до 142 мандатів у парламенті зі 199 місць. Такий результат дозволить партії сформувати кваліфіковану більшість і самостійно змінювати конституцію та ключові закони.

Водночас правляча партія «Фідес» прем’єр-міністра Віктора Орбана, за прогнозами, отримає від 49 до 55 місць. Ультраправа партія «Наша батьківщина» може провести до парламенту п’ять або шість депутатів.

