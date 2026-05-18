Кадрові зміни. Зеленський провів нараду з урядовцями

glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент зробив заяву про кадрові питання
фото: скриншот з відео
Президент: Ми провели сьогодні доволі тривалу, детальну нараду

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів тривалу й детальну нараду за участю урядовців та народних депутатів, під час якої обговорили кадрові питання, що потребують невідкладних рішень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення глави держави наприкінці 1545-го дня війни.

«Ми провели сьогодні доволі тривалу, детальну нараду – урядовці, наші парламентарі – по кадрових питаннях, які потребують вирішення. Треба більше активної внутрішньої роботи в державі», – наголосив Зеленський.

Зеленський додав: «І, окрім того, є речі, які потребують заміни та виправлення в дипломатичному корпусі. Найближчими тижнями ми будемо все це вирішувати».

Раніше президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга погодили кадрові зміни у структурі МЗС України та в посольському корпусі.

Згодом президент зауважив: «Найближчим часом Кабінет міністрів України проведе зміни на рівні заступників міністрів. Важливо, щоб була ефективна комунікація з парламентарями і стосовно вакантних посад міністрів».

Також глава держави обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові зміни в державних компаніях, зокрема йдеться про «Ліси України».

