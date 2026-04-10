Ексміністр закордонних справ Ірану помер після поранення внаслідок авіаудару

Раніше новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї у своїй заяві на державному ТБ наголосив, що Тегеран вимагатиме «ціну крові» за всіх загиблих

Колишній міністр закордонних справ Ірану, який колись припустив, що Тегеран може прагнути отримати ядерну зброю, помер пізно в четвер, 9 квітня, після поранення внаслідок авіаудару минулого тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Камаль Харазі обіймав посаду міністра закордонних справ президента-реформатора Ірану Мохаммеда Хатамі, а потім радника з питань закордонних справ покійного Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

У 2022 році він заявив новинній мережі «Аль-Джазіра», що Тегеран має «технічні засоби для виробництва ядерної бомби, але Іран ще не прийняв рішення про її створення», що викликало занепокоєння щодо намірів Тегерана.

У своєму останньому великому інтерв'ю для CNN у березні Харазі висловлював глибоку зневіру в дипломатії з адміністрацією Трампа. Він стверджував, що Іран готовий до виснажливої війни і що конфлікт зупиниться лише тоді, коли «економічний біль» для обох сторін стане критичним.

Нагадаємо, унаслідок удару по Ірану загинув очільник розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), генерал Маджид Хадемі.

До слова, іранський чиновник заявив для CNN, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не з’являється на публіці з міркувань безпеки, однак залишається при владі та перебуває у доброму стані.

Раніше стало відомо, що новопризначений верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав легкі поранення. Поранення може пояснювати, чому Хаменеї не з’являвся на публіці. Згодом Міністерство закордонних справ Ірану підтвердило, що верховного лідера Моджтабу Хаменеї було поранено.

Лише 12 березня Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду.

8 березня Асамблея експертів Ірану офіційно обрала Моджтабу Хаменеї на посаду верховного лідера країни. Це рішення було ухвалене після загибелі його батька, аятоли Алі Хаменеї, який став ціллю американо-ізраїльських ударів 28 лютого.