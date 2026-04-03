«Достатньо деструктивно». Зеленський пояснив, як деякі нардепи шкодять Україні

Зеленський: Я за єдність, щоб парламент працював

Зустрічі Володимира Зеленського з народними депутатами відбуваються нечасто й переважно з фракцією «Слуга народу» у закритому форматі, що викликає дискусії щодо комунікації між Офісом президента та парламентом. Президент на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком», відповів на ці закиди.

Зеленський заявив, що частина народних депутатів діє не в інтересах єдності держави, а навпаки – шкодить Україні.

«Я за єдність, щоб парламент працював. Але сьогодні публічна позиція деяких представників парламентських фракцій направлена точно не на єдність. Також є непублічна позиція деяких представників, які виїжджають за кордон, комунікують в різних європейських інституціях так, щоб погіршити умови для України, – і це також достатньо деструктивно», – відповів Зеленський на закиди про відсутність зустрічей з деякими парламентарями.

Президент пояснив: «Це все тому, що йде політична боротьба. Я вважаю, що політична боротьба не може йти зараз. Я не бачу сенсу – немає ж виборів. Триває війна. Для чого витрачати свою енергію на політичну боротьбу? Але є ті, хто витрачає саме на це, а не на єдність і роботу заради України».

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що у фракції існує група осіб, які, за її оцінкою, свідомо саботують голосування та діють проти президента Володимира Зеленського. Вона припустила, що такі дії можуть бути спрямовані на ослаблення глави держави.