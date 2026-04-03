«Достатньо деструктивно». Зеленський пояснив, як деякі нардепи шкодять Україні

Наталія Порощук
Президент відповів на закиди про відсутність зустрічей з деякими парламентарями
фото: Офіс президента

Зеленський: Я за єдність, щоб парламент працював

Зустрічі Володимира Зеленського з народними депутатами відбуваються нечасто й переважно з фракцією «Слуга народу» у закритому форматі, що викликає дискусії щодо комунікації між Офісом президента та парламентом. Президент на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком», відповів на ці закиди.

Зеленський заявив, що частина народних депутатів діє не в інтересах єдності держави, а навпаки – шкодить Україні. 

«Я за єдність, щоб парламент працював. Але сьогодні публічна позиція деяких представників парламентських фракцій направлена точно не на єдність. Також є непублічна позиція деяких представників, які виїжджають за кордон, комунікують в різних європейських інституціях так, щоб погіршити умови для України, – і це також достатньо деструктивно», – відповів Зеленський на закиди про відсутність зустрічей з деякими парламентарями.

Президент пояснив: «Це все тому, що йде політична боротьба. Я вважаю, що політична боротьба не може йти зараз. Я не бачу сенсу – немає ж виборів. Триває війна. Для чого витрачати свою енергію на політичну боротьбу? Але є ті, хто витрачає саме на це, а не на єдність і роботу заради України».

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що у фракції існує група осіб, які, за її оцінкою, свідомо саботують голосування та діють проти президента Володимира Зеленського. Вона припустила, що такі дії можуть бути спрямовані на ослаблення глави держави.

Читайте також:

Читайте також

Стратегія розвитку кредитування від НБУ – це повна бутафорія
Кредити енергетичної галузі. Про реальність та бутафорію
3 березня, 18:31
Зеленський підписав продовження санкцій щодо 11 російських компаній
Зеленський увів санкції проти російських суддів за вироки українським військовополоненим
10 березня, 15:16
У вересні 2025 року українські спецслужби повернули Христенка з ОАЕ в Україну
Засуджений за держзраду нардеп Христенко подав декларацію: як змінилися статки за рік
18 березня, 11:54
Глава держави пояснив, навіщо Кремль блокує Telegram у РФ
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
20 березня, 16:10
Патріарх Київський і всієї Руси-України відійшов у вічність після важкої хвороби
Порошенко, Ющенко та Кучма відреагували на смерть патріарха Філарета: головні заяви
20 березня, 18:07
Президент підкреслив, що СБУ є однією із взірцевих спецслужб Європи та світу
Зеленський вручив нагороди спецпризначенцям СБУ
25 березня, 17:11
Зеленський відповів на заяву держсекретаря США
Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні
28 березня, 17:38
Зеленський запропонував Туреччину чи Швейцарію як можливий майданчик для переговорів
Зеленський розповів, що може стати на заваді перемовинам про мир із Росією
29 березня, 19:34
Зеленський обговорив із Хелен Макенті ірландське головування в Євросоюзі
Євроінтеграція та оборона: Президент провів переговори з главою МЗС Ірландії
1 квiтня, 18:50

Політика

Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше прибув до Сирії
Зеленський уперше прибув до Сирії
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
