Нардепка від «Слуги народу» побачила у фракції групу інтриганів, які діють проти президента

Ольга Василевська-Смаглюк: Мабуть, комусь вигідно ослабляти президента, аби йому не було на кого спертися всередині країни

«Є група осіб, які можуть бути зацікавлені в тому, щоб ще більше віддалити монобільшість від президента»

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що у фракції існує група осіб, які, за її оцінкою, свідомо саботують голосування та діють проти президента Володимира Зеленського. Вона припустила, що такі дії можуть бути спрямовані на ослаблення глави держави. Про це Василевська-Смаглюк наголосила в інтерв’ю «Главкому».

«Я не поділяю думку Мотовиловця (заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець вважає, що монобільшість втомилася та дезорієнтована через атаки антикорупційних органів, – «Главком») про страх, втому і безнадію у фракції. Я от особисто не втомилась, не відчуваю безнадію і мені не страшно. Я якраз відчуваю історичний момент, коли ми, як народні депутати, маємо все-таки взяти ситуацію в свої руки, а не дозволити грати нами», – зауважила нардепка.

Василевська-Смаглюк зазначила, що справа не в підозрах НАБУ, оскільки навіть фігуранти розслідувань продовжують голосувати у Верховній Раді. «Натомість не голосують групи Павлюка, Разумкова, якісь окремі народні обранці, що мають якісь свої мотиви, про які не говорять. Як на мене, є група осіб, які можуть бути зацікавлені в тому, щоб, саботуючи всі голосування, ще більше віддалити монобільшість від президента», – наголосила вона.

«Ми ж бачимо, що з-під ніг президента системно вибивається опора – це стосується і голосувань в залі, і якихось людей, яким він вірить. Я маю на увазі того ж Єрмака (Андрій Єрмак – ексголова Офісу президента, – «Главком»), якого прибрали: як би я до нього не ставилася, але президент на нього опирався. Мабуть, комусь вигідно ослабляти президента, аби йому не було на кого спертися всередині країни. Все це виглядає як дії в інтересах Російської Федерації», – підсумувала нардепка.

Як повідомляв «Главком», 28 листопада 2025 року Андрія Єрмака було звільнено з посади керівника Офісу президента на тлі «Міндічгейту».

До слова, при Національній асоціації адвокатів України розпочали роботу чотири нові постійно діючі колегіальні дорадчі органи, один із яких очолив колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Відповідні рішення ухвалила Національна асоціація адвокатів України окремими розпорядженнями її голови Лідії Ізовітової.

Зауважимо, що колишній очільник Офісу президента не працював адвокатом з 20 лютого 2020 року. До того адвокатська практика Андрія Єрмака тривала майже 25 років.