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Зеленський хоче підвищити зарплату військовим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський хоче підвищити зарплату військовим
Зеленський пропонує підвищити бойові виплати зі 100 тис. до 200 тис. грн
фото: glavcom.ua

Підвищення стосуються військових, які перебувають на передовій вже два роки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим, які воюють на фронті, потрібно збільшити розмір бойових виплат до 200 тис. грн. Відповідну заяву глава держави зробив під час зустрічі з фракцією «Слуга народу»,  повідомив  заступник комітету Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони Юрій Мисягін.

Згідно з повідомленням, йдеться про підвищення бойових виплат зі 100 тис. до 200 тис. грн українським військовим, які перебувають на передовій вже два роки.

За інформацією «Української правди» з посиланням на власні джерела, під час зустрічі обговорили мобілізацію в Україні. Президент зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз готує масштабний аудит щодо людей.

«Виявилося, що багато з тих, хто мав бути на фронті, не були на ньому. Коли буде аудит – чіткіше зрозуміємо реальний стан справ», – цитують слова джерела у виданні.
Згідно з повідомленням, президент закликав народних депутатів готувати законопроєкт про мобілізацію та голосувати за проєкти для євроінтеграції України.

Раніше заступник міністра оборони Юрій Джигир повідомив, що у 2024 році фінансування оборонного відомства порівняно з передвоєнним періодом збільшиться в 10 разів, досягнувши рекордних 1 трлн 164 млрд грн.

У 2024 році гроші із держбюджету скерують на наступні потреби армії:

  • забезпечення ЗСУ;
  • підготовку кадрів і військ;
  • медичне забезпечення та ветеранів.

На виплати військовослужбовцям у 2024 році буде виділено  751,3 млрд грн.

Теги: зарплата військові Володимир Зеленський бойові виплати

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