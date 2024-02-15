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Стало відомо, які знакові подарунки президент Зеленський зробив Байдену

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Стало відомо, які знакові подарунки президент Зеленський зробив Байдену
Зеленський зробив Байдену декілька подарунків
фото із відкритих джерел

Зеленський подарував Байдену картину, українську сорочку та комплект медалей

Президент України Володимир Зеленський у 2022 році подарував президенту США Джо Байдена та його оточенню подарунків на $4,5 тис. Про це повідомив протокол американського лідера у звіті про подарунки чиновникам у 2022 році. При цьому в документі є приписка, що «неприйняття подарунку поставить у скрутне становище дарувальника та уряд США», повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

Стало відомо, які знакові подарунки президент Зеленський зробив Байдену фото 1

Картина «Світло переможе», традиційна українська сорочка, комплект медалей ордена Ярослава Мудрого. Оціночна вартість $1429 США – перераховується в протоколі.

Стало відомо, які знакові подарунки президент Зеленський зробив Байдену фото 2

Крім того, Зеленський подарував Байдену картину «Помаранчеві візерунки» вартістю $2400. Олена Зеленська у свою чергу вручила першій леді США Джилл Байден скатертину, серветки, золоту брошку та сережки.

Стало відомо, які знакові подарунки президент Зеленський зробив Байдену фото 3
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Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський президент Олена Зеленська Джилл Байден подарунок

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