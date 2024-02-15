Стало відомо, які знакові подарунки президент Зеленський зробив Байдену

Зеленський подарував Байдену картину, українську сорочку та комплект медалей

Президент України Володимир Зеленський у 2022 році подарував президенту США Джо Байдена та його оточенню подарунків на $4,5 тис. Про це повідомив протокол американського лідера у звіті про подарунки чиновникам у 2022 році. При цьому в документі є приписка, що «неприйняття подарунку поставить у скрутне становище дарувальника та уряд США», повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

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Картина «Світло переможе», традиційна українська сорочка, комплект медалей ордена Ярослава Мудрого. Оціночна вартість $1429 США – перераховується в протоколі.

Крім того, Зеленський подарував Байдену картину «Помаранчеві візерунки» вартістю $2400. Олена Зеленська у свою чергу вручила першій леді США Джилл Байден скатертину, серветки, золоту брошку та сережки.