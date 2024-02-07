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Зеленський відвідає Німеччину: названо дату

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідає Німеччину: названо дату
Зеленський планує свій візит до Німеччини на час Мюнхенської безпекової конференції
фото скріншот відео

Програма і точний розклад візиту поки що засекречені з міркувань безпеки

Наприкінці наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину. Це буде його другий візит до країни з моменту початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це повідомляє Tagesspiegel.

За даними видання, Зеленський планує свій візит під час Мюнхенської безпекової конференції, яка відбудеться з 16 по 18 лютого.

Програма і точний розклад поки що засекречені з міркувань безпеки.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген не захотів підтвердити виданню факт участі українського президента в заході. Однак він повідомив, що організатори докладають зусиль, щоб забезпечити присутність глави держави з Києва.

«Зеленському було передано запрошення», - заявив він.

Раніше повідомлялося, що у лютому Україна та Німеччина можуть підписати договір про гарантії безпеки, і проєкт цього документа вже готовий. За попередніми даними, підписання договору заплановане на 16 лютого. Остаточно доопрацювати і підписати міжурядову угоду можуть під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися найближчим часом завершити переговори щодо узгодження двосторонніх безпекових зобов’язань. 

Теги: Німеччина Володимир Зеленський

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