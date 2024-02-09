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Повернення українців із російського полону: Зеленський показав нове відео

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повернення українців із російського полону: Зеленський показав нове відео
Більшість із повернутих воїнів – захисники Маріуполя
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Україна повернула 100 захисників з російського полону

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив нове відео з 51-го обміну військовополоненими. 

«Україна повертає своїх і робитиме все, щоб обміни продовжувались, щоб наші люди поверталися додому. Дякую всім, хто нам у цьому допомагає, хто дає цей результат!», – підписав кадри глава держави.

Нагадаємо, Україна повернула 100 захисників з російського полону. Більшість із них – захисники Маріуполя.

Україна провела 51-й за ліком обмін полоненими. Серед врятованих військовослужбовців цього разу 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. 

Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (зокрема, 82 – оборонці «Азовсталі»), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. 

Також координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та СБУ оприлюднили перші відео зі звільненими захисниками.

Теги: полон Володимир Зеленський обмін полоненими

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