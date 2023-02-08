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Ексміністр Розенко озвучив головні проблеми у соціальній політиці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ексміністр Розенко озвучив головні проблеми у соціальній політиці
Павло Розенко розповів, що не так із соціальним курсом держави
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Павло Розенко переконаний, що про соціальну політику держава забула, і це відобразилось на оцінках її Європейським Союзом

Європейский Союз дав негативну оцінку нинішнього курсу в соціальній політиці держави, і справа навіть не у розмірі зарплат, пенсій, соцдопомог, а саме у «курсі реформ». Про це на своїй сторінці у Facebook розповів колишній очільник міністерства соцальної політики України Павло Розенко

«Ліквідація системи соціального страхування в Україні, перетворення Пенсійного фонду в радянський «собєз» (передача страховій організації абсолютно нестрахових функцій: пільг, субсидій, допомог, тощо) – це колосальний крок назад, що повністю суперечить Угоді про асоціацію України з Європейським Союзом і вже створило колосальні проблеми українцям», –  пише Розенко.

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За його словами, Україна відкидає європейський досвід і нові тенденції в соціальній політиці Європейського союзу та повертається назад до СРСР.

На його думку, про соціальну політику у державі забули, і це може мати негативні наслідки. 

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«ЄС дає чітко зрозуміти, що з такою «соціальною політикою» Україна до членства в ЄС явно не наближається. Про рівень соціального захисту українців зараз і в найближчий перспективі – взагалі мовчу», – прокоментував колишній нардеп.

Він порекомендував владі не «закривати очі» на оцінки ЄС, а навпаки – відкрити «майданчики» для обговорення реформ, і почути думки експертного середовища та міжнародних фахівців з приводу того, що відбувається зараз в соціальній політиці України.

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Теги: Павло Розенко держава Україна Facebook страхування

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