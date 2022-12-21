Зеленський може попросити у Байдена винищувачі F-16 для України – ЗМІ

Винищувач General Dynamics F-16 Fighting Falcon є опорою Військових повітряних сил США і використовується країнами по всьому світу

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із американським лідером Джо Байденом може попросити надати Україні винищувачі General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Про це повідомляє NBS News.

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За інформацією видання, якщо США погодяться продати F-16 Україні, це стане «значним кроком уперед» щодо підтримки українських авіаційних можливостей, які Зеленський продовжує зміцнювати.

Цей літак вперше був запущений у виробництво у 1976 році, але він залишається винищувачем, який раніше прагнула придбати Україну. Незабаром після вторгнення Росії США обговорювали угоду, згідно з якою F-16 вирушали до Польщі, а Україна отримувала старіші літаки російського виробництва, хоча зрештою вона зірвалася.

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З того часу США обговорювали відправку винищувачів на Україну, хоча Байден нещодавно заявив, що питання цих літаків не обговорюється.

Нагадаємо, 21 грудня Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в США.

Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

Зазначимо, що під час зустрічі Зеленський передав президенту Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену відзнаку «Хрест бойових заслуг» від українського капітана.

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Разом з тим Байден запевнив Зеленського, що Вашингтон і його союзники продовжуватимуть допомагати Україні у війні з РФ, задовольняючи фінансові, гуманітарні й військові потреби.

«Для нас честь бути на вашому боці у жорстокій війні Путіна. 300 днів – важко повірити, скільки ми в цьому живемо. Триває жорстокий напад на право України існувати як держава, напад на невинних українців без жодних причин, хіба залякування», – зауважив президент США.

Він засудив дії Росії з руйнування цивільної інфраструктури й намагання використати зиму як зброю, водночас відзначивши, як спротив українців «продовжує надихати світ».