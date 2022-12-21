Зеленський прибув до США: перші фото

Глава держави: «Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі»

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою в США. Це глава держави підтвердив у Telegram.

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«Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги. Проведу низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із президентом США Джозефом Байденом обговоримо двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки. Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям», – написав президент.

Раніше повідомлялося, що літак Зеленського приземлився в США.

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Як повідомлялося, на зустрічі у Вашингтоні Байден та Зеленський проведуть поглиблене стратегічне обговорення подальшого ходу бойових дій в Україні, можливостей щодо навчання українських військових, посилення санкцій та заходів експортного контролю щодо Росії та допомогу Києву у сфері економіки та енергетики.

Тим часом Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін готує звернення до росіян на колегії міноборони.

Представник Кремля зазначив, що на колегії також заплановано виступ міністра оборони Сергія Шойгу, до якого президент додасть заключні ремарки.

Очікується, що під час візиту президент виступить із промовою на спільному засіданні обох палат Конгресу та проведе зустріч із американським колегою Джо Байденом.

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Видання Politico повідомляє, що під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.