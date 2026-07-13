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Зеленський на чолі української делегації прибув до Парижа

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Зеленський на чолі української делегації прибув до Парижа
Зустріч Коаліції відбудеться 14 липня
Reuters

Президент візьме участь у зустрічі Коаліції охочих

Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа. Прибуття української делегації до Франції підтвердив радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин, повідомляє «Главком».

На запитання журналіста, чи прибула делегація на чолі із президентом до Парижа, він відповів: «Прибула».

Нагадаємо, у Парижі 14 липня відбудеться зустріч лідерів «Коаліції охочих», під час якої союзники України обговорять подальшу військову підтримку Києва, зокрема зміцнення системи протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонних проєктів. Захід пройде напередодні святкування Дня взяття Бастилії та збере щонайменше 25 глав держав і урядів.

Головною метою зустрічі має стати демонстрація єдності партнерів у підтримці України та підтвердження того, що західні держави не мають наміру скорочувати допомогу Києву попри тривалу російсько-українську війну. Як заявив радник президента Франції Емманюеля Макрона, союзники прагнуть показати, що Росія не може розраховувати на «втому» Заходу.

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Теги: Владимир Зеленский Франція коаліція

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