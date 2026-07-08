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Залізний купол для України та Європи: Зеленський розкрив перші деталі «антибалістичної коаліції»

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Залізний купол для України та Європи: Зеленський розкрив перші деталі «антибалістичної коаліції»
Українська система Freyja стане дешевшою альтернативою американським Patriot
Fire Point

До коаліції під головуванням України увійдуть до семи країн, задіяних у виробництві частини до майбутньої української системи Freyja

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже в найближчі тижні може зібратися антибалістична коаліція із семи країн, метою якої стане створення європейської альтернативної системи виробництва перехоплювачів. Про це він розповів журналістці Раміні Есхакзай на полях саміту НАТО в Анкарі, передає «Главком».

Зеленський наголосив, що наразі Україні недостатньо існуючих постачань ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, адже Росія запускає значно більше балістичних цілей, ніж країна може збивати наявними засобами. Незважаючи на програму PURL та альтернативні не публічні пакети допомоги, дефіцит зберігається.

Єдиним правильним варіантом, на думку президента є пошук альтернативи PAC-3. За його словами, Україна найближчими тижнями може зібрати країни, які увійдуть до антибалістичної коаліції.

«Єдиний правильний варіант – це альтернатива PAC-3. Я думаю, що ми найближчими тижнями будемо намагатися зібрати країни, які зараз увійшли в антибалістичну коаліцію», – заявив Зеленський.

Йдеться про країни, які мають виробництва компонентів для майбутньої системи Freyja – європейської антибалістичної системи, що створюється під головуванням України.

«Це країни, в яких є виробництва, які виробляють частини до нашої майбутньої системи під назвою Freyja. Це європейська антибалістична система. Вона буде під головуванням України, туди увійдуть до семи країн. Ми побудуємо систему і будемо ділитися технологіями з усіма країнами», – додав президент.

Раніше співвласник головний інженер української компанії Fire Point Денис Штілерман розповів, що ракета-перехоплювач FP-7.x, яка буде застосовуватися у системі Freyja, вже аеродинамічно готова і успішно проходить випробування.

Разом з тим продовжується інтеграція в систему інших елементів, необхідних для повноцінного функціонування. В рамках цієї роботи Fire Point і німецька компанія Hensoldt підписали угоду про інтеграцію радарів TRML-4D до системи Freyja. Цей радар здатен одночасно відстежувати понад 1500 цілей на відстані до 250 кілометрів.

Система має бути готова до кінця 2027 року. Freyja задумана як дешевша альтернатива американському Patriot – вартість однієї ракети обіцяють утримати нижче одного мільйона доларів.

Теги: коаліція перехоплення системи ППО балістичні ракети

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Політика

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