Оцінка 25 країн: СБУ та ГУР посіли неочікуване місце у рейтингу спецслужб

Українські спецслужби залишили позаду розвідки Німеччини та Польщі – L’Express розкрив деталі таємного голосування

Служба безпеки України та Головне управління розвідки посіли четверте місце у рейтингу найефективніших спецслужб Європи, який опублікувало французьке видання L'Express. Як пише «Главком», українські спецслужби отримали 77 балів, випередивши розвідувальні служби Німеччини, Польщі, Швеції, Норвегії, Данії, Естонії, Румунії, Іспанії, Фінляндії та низки інших європейських держав.

Таким чином, 77 балів гарантували українським спецслужбам у рейтингу кращих європейських розвідувальних органів четверте місце.

При цьому, за підсумками оцінювання фахівців, лідерами рейтингу стали:

Велика Британія – MI6; Франція – DGSE; Нідерланди – AIVD; Україна – СБУ та ГУР.

Завдяки високому балу українські спецслужби випередили аналогічні органи Німеччини (BND), Польщі, Швеції, Норвегії, Естонії, Данії, Румунії, Іспанії, Фінляндії та низки інших країн європейського континенту.

За інформацією L'Express, рейтинг сформували на основі опитування 60 чинних і колишніх представників розвідувальних служб із 25 країн. Кожен із них оцінював п'ять іноземних спецслужб, спираючись на власний професійний досвід. Система нагадувала голосування за футбольний «Золотий м’яч» або на «Євробаченні»: за перше місце нараховували п’ять балів, за друге – чотири, за третє – три, за четверте – два, за п’яте – один.

Основними критеріями стали ефективність, надійність, оперативні можливості та здатність виконувати складні розвідувальні операції.

Важливими перевагами вважалися:

наявність агентів у керівництві Росії, Китаю, Ірану та інших держав;

здатність здійснювати диверсії та складні таємні операції;

доступ до супутникової, кібернетичної та радіоелектронної розвідки;

можливість перехоплювати дані через станції прослуховування, хакерські операції та підводні кабелі;

готовність ділитися інформацією із союзниками без ризику її витоку.

За оцінкою експертів, Служба безпеки України та Головне управління розвідки змогли швидко посилити свої можливості, продемонструвавши високий рівень технологічних рішень, нестандартний підхід і здатність проводити складні операції.

Наприклад, колишній очільник польської розвідки відзначив українські спецслужби за їхню інноваційність, винахідливість і готовність діяти в умовах підвищеного ризику. Водночас керівник однієї з європейських спецслужб заявив, що СБУ та ГУР наблизилися до рівня роботи ізраїльського «Моссаду», маючи на увазі їхню здатність здійснювати сміливі та високоточні спецоперації.

Як приклади таких операцій L'Express навело удари безпілотниками по російській стратегічній авіації, ліквідацію високопоставлених російських військових, а також диверсії проти важливих об'єктів на території Росії. Водночас видання згадало і вибухи на газопроводах «Північний потік», однак офіційно причетність України до цієї операції не підтверджена, а українська влада не визнавала участі в ній.

L'Express також зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення українські спецслужби суттєво посилили співпрацю із західними партнерами та набули значного практичного досвіду у веденні сучасної війни. Саме це, на думку опитаних фахівців, стало одним із ключових чинників, які дозволили Україні увійти до четвірки найкращих розвідувальних служб Європи.

Нагадаємо, Служба безпеки України розкрила подробиці замаху на командира корпусу «Хартія» Ігоря Оболєнського. За даними слідства, російські спецслужби завербували 69-річного харків'янина, використавши фейкові матеріали, створені за допомогою штучного інтелекту, щоб переконати його в необхідності вбивства військового. Нападника затримали до реалізації злочину, а правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації замаху та готують фігуранту повідомлення про підозру.