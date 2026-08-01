Стосунки Трампа і Зеленського потеплішали: The Guardian назвав несподівану причину

Взаємини між Трампом і Зеленським пройшли шлях від відкритого конфлікту до конструктивного діалогу

Стосунки між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським останніми місяцями помітно покращилися, і це може бути пов’язано із дедалі більшими труднощами Вашингтона у протистоянні з Іраном. Такого висновку дійшло британське видання The Guardian, аналізуючи зміну взаємин між двома лідерами, інформує «Главком».

Потепління після гучного конфлікту в Білому домі

Видання нагадує, що після різкого загострення відносин на початку 2025 року, коли Дональд Трамп публічно розкритикував Володимира Зеленського під час зустрічі в Білому домі, між президентами відбулося помітне зближення.

За цей час вони провели кілька особистих зустрічей, а риторика американського президента щодо українського лідера стала значно прихильнішою.

Аналітик Ради з міжнародних відносин і колишній радник Білого дому Чарльз Купчан зазначив, що взаємини між Трампом і Зеленським пройшли шлях від відкритого конфлікту до конструктивного діалогу, який супроводжується серією успішних переговорів.

Яка роль проблемної війни США проти Ірану

The Guardian звертає увагу, що прискорене потепління у відносинах двох президентів майже повністю збіглося у часі з погіршенням ситуації для США у війні проти ісламського режиму Ірану.

Після відновлення бойових дій та загострення ситуації навколо Ормузької протоки Вашингтон зіткнувся з новими військовими та політичними викликами, що змусило адміністрацію шукати додаткові можливості для посилення власної обороноздатності та захисту союзників.

Віцепрезидент Інституту відповідального державного управління Квінсі Тріта Парсі припустив, що саме в цей момент Україна перестала виглядати для Білого дому лише як отримувач американської допомоги та запропонувала власні технологічні рішення.

На його думку, це могло стати одним із факторів, який змінив ставлення Дональда Трампа до українського керівництва.

Досвід боротьби з «Шахедами» став важливим для США

Видання зазначає, що за роки повномасштабної війни Україна накопичила унікальний досвід протидії іранським ударним безпілотникам Shahed, які Росія масово застосовує проти українських міст.

Саме цей досвід, а також швидкий розвиток українських технологій боротьби з дронами та безпілотних систем нині викликають значний інтерес у США та їхніх партнерів на Близькому Сході, які також зіткнулися з атаками іранських безпілотників.

За даними The Guardian, Київ уже направив сотні військових експертів до країн Перської затоки для консультування щодо протидії дронам, а також пропонує союзникам власні технологічні напрацювання у сфері безпілотної війни.

Чарльз Купчан вважає, що Володимир Зеленський зумів продемонструвати Дональду Трампу практичну цінність України як союзника.

За словами експерта, українська сторона переконала американського президента, що може допомогти США у сфері, яка стала критично важливою після загострення конфлікту з Іраном.

Україна як постачальник безпекових рішень

На думку авторів матеріалу, Київ поступово змінює власну роль у відносинах із союзниками, переходячи від статусу країни, яка лише потребує військової допомоги, до держави, здатної пропонувати унікальні оборонні технології та практичний бойовий досвід.

Саме ця трансформація, вважають опитані The Guardian експерти, може стати одним із ключових чинників зміни ставлення адміністрації Дональда Трампа до України, хоча остаточна політика Вашингтона, зважаючи на непередбачуваний стиль американського президента, й надалі залишається важкопрогнозованою.

Як повідомляв «Главком», 28 липня Володимир Зеленський прибув до США та провів зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили питання посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію між командами. Речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала переговори плідними.

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом звернувся до нього з проханням посприяти отриманню дозволу на використання системи Starlink українськими військовими на території Росії.