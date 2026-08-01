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«Блок Саакашвілі» змінив керівництво і готується до виборів в Україні?

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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«Блок Саакашвілі» змінив керівництво і готується до виборів в Україні?
Партія, яка кілька років не проявляла активності, може готуватися до участі у виборах
фото (ілюстративне): zmina.info

Політичний проєкт, який із 2020 року не подавав ознак діяльності, раптом ожив

Наприкінці травня 2026 року партія «Блок Міхеіла Саакашвілі» змінила назву на «Нову партію» і оновила своє керівництво. Про це пише «Главком» у статті «Блок Саакашвілі» змінив вивіску. Усі сліди ведуть до нардепа Г.».

Відкриті дані свідчать: «Нову партію», яка постала на руїнах «Блоку Саакашвілі», можуть готувати до активної діяльності. По-перше, проєкт очолив Максим Колєсніков. За даними аналітичної системи YouControl, цей чоловік працював помічником народного депутата IX скликання від фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка на громадських засадах. Крім того, на позачергових виборах до Верховної Ради у 2021 році Колєсніков був членом окружної виборчої комісії на одному з округів Одещини за квотою парламентської фракції «Європейська солідарність».

Ще одна промовиста деталь: адреса реєстрації «Нової партії» (проспект Лесі України, 16/3, квартира 13 в Одесі) повністю збігається з місцем прописки громадської організації «Чорноморський безпековий форум», який напряму пов’язаний з Олексієм Гончаренком.

«Главком» намагався зв’язатися з представниками ГО «Чорноморський безпековий форум», щоб розпитати, як вони співіснують в одній квартирі з «Новою партією», проте безуспішно. Також не вдалося поспілкуватися з керманичем політсили Максимом Колєсніковим. Зокрема, за «партійним» номером слухавку підняла жінка, яка категорично запевнила: про Колєснікова нічого не знає. І взагалі за цим номером немає такої людини.

За номером телефону ФОПа, який у 2018 році зареєстрував пан Колєсніков, відгукнулася інша панянка. Вона підтвердила: раніше вела Максима Колєснікова як суб’єкта підприємницької діяльності. Проте давно з ним не спілкується. І на прощання додала: більше її не турбувати за цим номером. У коментарі «Главкому» співзасновник партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» і близький соратник колишнього президента Грузії Давід Сакварелідзе пояснив наміри тих, хто створював, по суті, фейковий «Блок Міхеіла Саакашвілі».

«За цією партією стояли тодішні політичні еліти, якими оволодів страх того, що Міхеіл Саакашвілі може піти на вибори (29 травня 2015 року експрезидент Грузії отримав громадянство України; у 2015-2016 роках він очолював Одеську ОДА – «Главком» ) і добитися суттєвих результатів. Аби заплутати виборця, вони вдалися до комбінації. Таким чином, у виборчому бюлетені було кілька партій із прізвищем Саакашвілі (партії «Блок Міхеіла Саакашвілі» і «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» йшли окремими колонами на місцевих виборах-2020 – «Главком). Я навіть знаю ім’я людини, яка за усім цим стояла. До речі, після зміни влади в країні він прийшов до нас і про це розповів. Сьогодні цей чоловік (відомий політик, який входив в команду міністра Арсена Авакова – «Главком») підтримує Міхеіла Саакашвілі», – наголосив Сакварелідзе.

«На той час чинну владу не влаштовував Саакашвілі, який був антисистемним політиком. Він ламав корупційні «схеми» і відмовлявся брати участь у «договорняках». Тому й було придумано, як його «нейтралізувати» політичними клонами», – додав Сакварелідзе.

Соратник експрезидента Грузії пояснив, за якою схемою створювався фейковий «іменний» проєкт: 10 років тому політичні опоненти Саакашвілі знайшли громадянина України Олега Сушка, який за $5 тис. погодився змінити своє прізвище та ім’я на Міхеіла Саакашвілі. Також ця особа була дотична до партії «Блок Міхеіла Саакашвілі».

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Теги: Давід Сакварелідзе Михайло Саакашвілі вибори Петро Порошенко Європейська солідарність Олексій Гончаренко партії війна

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