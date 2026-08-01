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Звільнення та протести: Федоров сказав, чи піде в опозицію до Зеленського

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Звільнення та протести: Федоров сказав, чи піде в опозицію до Зеленського
Федоров заявив, що не піде в опозицію до Зеленського під час війни
фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Ексміністр оборони зробив різку заяву про протести за його повернення та розкрив свої плани

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що не має наміру переходити в політичну опозицію до президента Володимира Зеленського під час повномасштабної війни. Також він не планує брати участі в акціях протесту, учасники яких вимагають його повернення на посаду. Як пише «Главком» , про це Федоров сказав в інтерв'ю The New York Times, яке вийшло 31 липня.

Він підкреслив, що не розглядає своє звільнення як особисте політичне протистояння із президентом і не збирається коментувати приватні розмови з главою держави чи мотиви кадрового рішення.

«Я не піду в політичну опозицію до Володимира Зеленського під час війни», – заявив ексміністр.

При цьому Михайло Федоров наголосив, що прагне уникнути штучного втягування в політичний процес. Він відмовився розголошувати деталі приватних розмов із главою держави або коментувати причини свого звільнення, зазначивши, що не сприймає відставку як політичний конфлікт із президентом.

«Я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягнула мене в політику», – заявив Федоров.

Також ексміністр підтвердив, що не зустрічатиметься з мітингувальниками, які вимагають його поновлення на посаді. За його словами, суспільна дискусія має зосереджуватися на стратегії ведення війни та реформуванні Збройних сил України, а не навколо його посади.

Федоров також висловив думку, що його відставка може уповільнити, але не зупинить перехід ЗСУ на новітні технології. Він підкреслив, що майбутнє бойових дій полягає в максимальному заміщенні людей безпілотними та автономними платформами, штучним інтелектом і роботизованими системами.

Колишній очільник Міноборони підтвердив, що наразі не планує повертатися до уряду на іншу посаду. Натомість він розглядає можливість переходу до приватного сектору для розробки перспективних військових технологій, серед яких:

  • роботизовані системи зі штучним інтелектом;
  • гуманоїдні бойові роботи;
  • лазерна зброя;
  • доступні за вартістю ракетні системи.

Водночас Федоров заявив, що причиною конфлікту навколо його відставки стали не лише різні підходи до ведення війни. За його словами, важливу роль відіграла боротьба за реформування системи оборонних закупівель і протидія корупційним практикам. Він стверджує, що окремі групи впливу та лобісти оборонних компаній були зацікавлені у його звільненні.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський звільнив Михайла Федорова з посади міністра оборони в межах урядових кадрових змін. Після цього в Україні відбулися акції на його підтримку. Раніше Федоров заявляв, що не погодиться на жодну іншу державну посаду, окрім керівника Міністерства оборони, хоча президент пропонував йому інші варіанти роботи в команді.

До слова, 31 липня у центрі Києва знову відбулася масштабна акція на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова, яку учасники називають «картонковим» майданом. Тисячі людей пройшли ходою від парку імені Тараса Шевченка до площі Івана Франка, закликаючи владу продовжити діалог із Федоровим щодо реформ у сфері оборони. Перед початком акції учасники вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання та виконали Державний гімн України.

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Теги: Михайло Федоров Володимир Зеленський протести у Києві мітинг Міноборони

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