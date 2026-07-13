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У Парижі збирається «Коаліція охочих»: яких рішень чекає Україна

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Парижі збирається «Коаліція охочих»: яких рішень чекає Україна
У Парижі відбудеться зустріч «Коаліції охочих»
фото: Getty Images

На кону – виробництво ракет Patriot, передача винищувачів та план розгортання військ союзників

У Парижі 14 липня відбудеться зустріч лідерів «Коаліції охочих», під час якої союзники України обговорять подальшу військову підтримку Києва, зокрема зміцнення системи протиповітряної оборони та розвиток спільних оборонних проєктів. Захід пройде напередодні святкування Дня взяття Бастилії та збере щонайменше 25 глав держав і урядів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euronews та Єлисейський палац.

Наразі відомо, що захід, який пройде у Будинку Інвалідів напередодні Дня взяття Бастилії, приймає президент Франції Емманюель Макрон. В обговореннях візьмуть участь щонайменше 25 глав держав та урядів, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Загалом об'єднання, створене за ініціативи Франції та Великої Британії, розширилося до 37 держав – цього року до нього вперше долучилися Молдова та Північна Македонія.

Для участі в саміті до французької столиці прибуває і Президент України Володимир Зеленський. 

Головною метою зустрічі має стати демонстрація єдності партнерів у підтримці України та підтвердження того, що західні держави не мають наміру скорочувати допомогу Києву попри тривалу російсько-українську війну. Як заявив радник президента Франції Емманюеля Макрона, союзники прагнуть показати, що Росія не може розраховувати на «втому» Заходу.

Ключові очікування та порядок денний

Посилення ППО та антибалістичний захист

Партнери обговорять практичні кроки щодо створення надійної системи протиракетної оборони України. Окрему увагу приділять нещодавнім планам США надати європейським союзникам ліцензію на внутрішнє виробництво ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів MIM-104 Patriot. Це має розв'язати проблему дефіциту боєприпасів до протиракетних систем.

Фінансова та інституційна підтримка

Саміт покликаний закріпити домовленості попередніх зустрічей G7 та НАТО щодо виділення Україні 70 мільярдів євро військової допомоги на поточний 2026 рік. Також очікується оголошення нових оборонних ініціатив та спільних військових навчань.

Багатонаціональні сили та гарантії безпеки

Французьке головування підтвердило, що у союзників уже розроблені детальні плани щодо можливого розгортання багатонаціональних військових контингентів в Україні на випадок гіпотетичного припинення вогню для підтримання миру. Передбачається, що ці сили розміщуватимуться поза лінією фронту, а гарантії безпеки доповнюватимуться юридично зобов'язувальними двосторонніми угодами та участю США у механізмах контролю за можливим режимом припинення вогню. Водночас у Парижі визнають, що реальна перспектива зупинки бойових дій наразі є віддаленою, тому плани коригуватимуться відповідно до ситуації на полі бою.

Окрім закритих дипломатичних засідань, саміт супроводжуватиметься потужними символічними жестами на знак солідарності з українським народом. Так, у традиційному військовому параді в Парижі візьмуть участь майже 500 військовослужбовців із країн «Коаліції охочих», а українські військові пройдуть маршем Єлисейськими полями з державним прапором України. Крім того, у повітряній частині параду заплановано проліт двох винищувачів Mirage під керуванням українських пілотів, які успішно завершили навчання у Франції.

До речі, потреба в негайних рішеннях щодо захисту українського неба залишається критичною. За даними Міністерства оборони України, попри те, що в червні українська ППО продемонструвала високу загальну ефективність, ліквідувавши 89% повітряних цілей, ефективність перехоплення найскладніших російських балістичних ракет впала до 40%. Саміт у Парижі має стати поштовхом для ліквідації цього розриву та надання Україні інструментів для повного закриття неба від ударів РФ.

Нагадаємо, що 13-14 липня на північному сході Польщі відбудуться планові військові навчання, під час яких дорогами загального користування пересуватимуться військові колони та техніка. Командування Збройних сил закликало громадян не публікувати фото, відео та інформацію про маршрути руху військ, наголосивши, що такі дані можуть бути використані в розвідувальних або дезінформаційних цілях.

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Теги: Володимир Зеленський Париж військова допомога системи ППО коаліція

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