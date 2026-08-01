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Кремль назвав цинічну умову для відновлення переговорів про мир

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кремль назвав цинічну умову для відновлення переговорів про мир
Пєсков стверджує, що припинення бойових дій нібито залежить від рішень української сторони
фото з відкритих джерел

Росія не має наміру відновлювати переговорний процес до встановлення повного контролю над Донбасом

Попри нещодавню заяву державного секретаря США Марко Рубіо про готовність Вашингтона сприяти відновленню мирних переговорів між Україною та Росією, у Кремлі заявили, що не планують повертатися до переговорного процесу, поки не будуть виконані вимоги держави-агресорки. Як інформує «Главком», про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Його слова цитують російські державні пропагандистські медіа.

Речник Кремля, коментуючи публікації західних ЗМІ, стверджував, що Москва нібито залишається відкритою до дипломатичного врегулювання, однак лише на умовах, які раніше висунув президент РФ Володимир Путін.

«Два роки тому президент Путін виступив перед керівництвом Міністерства закордонних справ Росії та визначив основні умови для припинення бойових дій. Усі ці умови залишаються в силі. Вони добре відомі всім у світі, зокрема й у Києві», – цинічно заявив представник Кремля.

Фактично йдеться про ультимативні вимоги, які Володимир Путін озвучив під час виступу в Міністерстві закордонних справ РФ улітку 2024 року.

Тоді російський президент заявив, що передумовою початку будь-яких переговорів має стати повне виведення українських військ із підконтрольних Києву районів Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також офіційна відмова України від вступу до НАТО.

Таким чином, заява Пєскова свідчить, що Кремль не має наміру відновлювати переговорний процес до встановлення повного контролю над Донбасом і виконання інших висунутих Москвою вимог.

Пєсков також стверджував, що припинення бойових дій нібито залежить від рішень української сторони.

«Україна може ухвалити рішення, яке дозволить швидко зупинити бойові дії та перейти до складних переговорів», – сказав він, повторивши позицію Москви про необхідність виконання умов Кремля.

Окремо прессекретар президента РФ прокоментував публікацію агентства Bloomberg, у якій стверджувалося, що після безрезультатних контактів із президентом США Дональдом Трампом Кремль зробив ставку виключно на силове захоплення Донбасу.

Пєсков назвав такі повідомлення «спекуляціями» та відмовився коментувати твердження про небажання Москви обговорювати питання окупованих українських територій.

Нагадаємо, Сполучені Штати найближчими тижнями планують активізувати дипломатичні зусилля, щоб оцінити перспективи відновлення переговорів між Україною та Росією. За словами державного секретаря США Марко Рубіо, Вашингтон працюватиме над тим, щоб зрозуміти, чи існує можливість повернути сторони до переговорного процесу та наблизити завершення війни.

Раніше у Москві заявили, що готові повернутися до обговорення нових ідей щодо завершення війни, проте очікують, що Вашингтон спершу «прояснить ситуацію навколо раніше досягнутих домовленостей». Представниця МЗС РФ Марія Захарова цинічно стверджує, що Росія нібито не відмовлялася від переговорного процесу, але вважає за необхідне отримати пояснення щодо попередніх консультацій, перш ніж переходити до нових ініціатив. 

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Теги: росія путін Україна Вашингтон Дмитро Пєсков Марко Рубіо перемир'я війна

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