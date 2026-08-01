Чи піде Гончаренко від Порошенка у власний політичний проєкт? Нардеп вніс ясність

Олексій Гончаренко (на фото ліворуч) вперше зайшов у Раду восени 2014 року за списками президентської партії «Блок Петра Порошенка»

Мажоритарник із Одещини переконує: поки не планує розвивати свою партію

Народний депутат від фракції «Європейська солідарність», мажоритарник з Одещини Олексій Гончаренко наголосив, що на сьогодні не має намірів будувати власний політичний проєкт. Про це пише «Главком» у статті «Блок Саакашвілі» змінив вивіску. Усі сліди ведуть до нардепа Г.».

«Усе просто: в Україні немає виборів. І наразі невідомо, коли вони можуть відбутися. На жаль, я не бачу швидкого завершення бойових дій. Тому зараз немає сенсу предметно розмірковувати над виборами», – пояснив нардеп «Главкому».

Разом із тим, «Главком» з’ясував: партія «Блок Міхеіла Саакашвілі», яка у травні 2026 року змінила назву на «Нову партію» і має певний зв’язок із нардепом Гончаренком. Зокрема, теперішній керівник «Нової партії» Максим Колєсніков працював помічником народного депутата IX скликання від фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка на громадських засадах. Також він був директором з технічних питань та логістики мережі «Гончаренко центрів».

Крім того, адреса реєстрації «Нової партії» (проспект Лесі України, 16/3, квартира 13 в Одесі) повністю збігається з місцем прописки громадської організації «Чорноморський безпековий форум», який напряму пов’язаний з Олексієм Гончаренком.

У розмові з «Главкомом» Олексій Гончаренко попри всі факти заперечив будь-які зв’язки з «Новою партією». Водночас політик підтвердив: Максим Колєсніков раніше був його помічником і мав стосунок до мережі «Гончаренко центрів» на Одещині.

«Я знаю Максима Колєснікова, з повагою до нього ставлюся. Орієнтовно півтора року тому він перестав бути моїм помічником», – зауважив нардеп.

Що ж стосується збігів адреси реєстрації «Нової партії» та ГО «Чорноморський безпековий форум», яка має пряме відношення до Гончаренка, то обранець не зміг пояснити, як таке могло статися.

Нагадаємо, наприкінці травня 2026 року партія «Блок Міхеіла Саакашвілі» змінила назву на «Нову партію» і оновила своє керівництво. Відкриті дані свідчать: «Нову партію», яка постала на руїнах «Блоку Саакашвілі», можуть готувати до активної діяльності. По-перше, проєкт очолив Максим Колєсніков. За даними аналітичної системи YouControl, цей чоловік працював помічником народного депутата IX скликання від фракції «Європейська солідарність» Олексія Гончаренка на громадських засадах. Крім того, на позачергових виборах до Верховної Ради у 2021 році Колєсніков був членом окружної виборчої комісії на одному з округів Одещини за квотою парламентської фракції «Європейська солідарність».