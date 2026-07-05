Зеленський обговорив із Макроном перспективи закінчення війни

Президент України подякував Франції та додав, що наша країна сподівається на її підтримку і сильні рішення

Під час розмови Зеленський також поінформував Макрона про поточну ситуацію на полі бою

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Лідери обговорили дипломатичні перспективи щодо закінчення війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«І важливо, щоб ми кожен наш крок у перемовинах, у тиску на Росію, у наближенні миру робили максимально підготовлено та скоординовано з ключовими партнерами. Наша позиція – Європа має бути у процесі дипломатії, і голос Європи повинен мати значення», – зазначив глава держави.

Президент України поінформував Емманюеля Макрона про ситуацію на полі бою та ключові загрози.

Володимир Зеленський зауважив, що Росія робить все, щоб продовжити ракетні і дронові удари по території України – по українським містах і селах.

Лідери обговорили можливості протидії та захисту життя й потребу в додатковій ППО. Президент України подякував Франції та додав, що наша країна сподівається на її підтримку і сильні рішення.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову у День незалежності Сполучених Штатів, обговоривши ситуацію на фронті, дипломатичні перспективи завершення війни та подальшу співпрацю.

Нагадаємо, 25 червня 2026 року президент Володимир Зеленський анонсував 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію.

До слова, російський економіст і публіцист Владислав Іноземцев в інтерв'ю «Главкому» зауважив, що Україна не повинна обмежуватися 40-денною кампанією ударів по території Росії, а має продовжувати її щонайменше до парламентських виборів у РФ, які заплановані на 18-20 вересня.