Зеленський нагородив Олега Ляшка

Ляшко є командиром батальйону безпілотних систем 63 окремої механізованої бригади

Президент Володимир Зеленський відзначив держнагородами українських військових, серед них – екснардеп Олег Ляшко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

Наразі старший лейтенант Ляшко є командиром батальйону безпілотних систем 63 окремої механізованої бригади. Він отримав орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Президент зауважив, що взяв участь у презентації ініціативи з оцінки ефективності дронових підрозділів «Е-бали» та відзначив державними нагородами воїнів. «Війна проходить через еволюцію, і все стає надзвичайно залежним також від іншого елемента – від того, хто найбільш швидкий і сильний у застосуванні технологій, у зміні технологій та у правдивій верифікації того, що відбувається на полі бою. Україні життєво необхідне саме таке лідерство – лідерство в технологіях», – наголосив він.

«Україна має зберігати лідерство та перемагати в кожному циклі розвитку технологій. Швидко реагувати на нові виклики та – що дуже важливо – прогнозувати наступні етапи технологічної війни. Це все непрості завдання. Але й до сьогоднішнього нашого рівня було непросто прийти. Україна це зробила. Ми всі разом це зробили. Маємо забезпечити Україні незмінне технологічне лідерство», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що 3 грудня 2025 року військовому та екснардепу Олегу Ляшку виповнилося 53 роки. Олег Ляшко нині перебуває на службі в ЗСУ, тому військовослужбовець поділився світлиною у військовій формі на тлі прапора свого батальйону. На фото поруч з ним сидить кіт, якого він часто показує у своїх соцмережах.