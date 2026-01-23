Головна Країна Суспільство
Зеленський оновив склад Ставки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зелеський підписав указ про зміни у складі Ставки Верховного Головнокомандувача
фото: Офіс президента

Президент затвердив нових членів Ставки

Президент України Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ставки верховного головнокомандувача. Відповідний указ №73/2026 оприлюднено на офіційному сайті глави держави, пише «Главком».

Зі складу Ставки виведено колишнього голову Служби безпеки України Василя Малюка.

Водночас президент затвердив нових членів Ставки. До її складу увійшли міністр оборони Михайло Федоров та перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Зеленський оновив склад Ставки фото 1

Як відомо, 5 січня очільник СБУ Василь Малюк подав у відставку. Вже 13 січня Верховна Рада схвалила звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони. Тоді комітет Ради з нацбезпеки одноголосно підтримав призначення Михайла Федорова міністром оборони.

Як повідомлялось, колишній очільник Міноборони Денис Шмигаль зайняв місце міністра енергетики.

