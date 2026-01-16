До сьогоднішнього ранку у України не було ракет до систем ППО – Зеленський

Зеленський закликав світових лідерів перейти від компліментів про «міцний український народ» до конкретних кроків із забезпечення його захисту

Президент України зробив заяву про критичний стан боєприпасів для протиповітряної оборони. За його словами, лише вранці 16 січня 2026 року вдалося закрити дефіцит у кількох системах, які буквально стояли порожніми через брак ракет

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не мала запасу ракет для протиповітряних систем до сьогоднішнього дня. Він наголосив, що кожен пакет допомоги доводиться «вибивати» у партнерів силою та дипломатичним тиском. Президент підкреслив, що поки в Україні триває війна, застарілі норми внутрішнього законодавства деяких країн щодо «недоторканних запасів» на складах заважають захисту українського неба. Про це повідомляє «Главком».

Володимир Зеленський вперше відкрито визнав, що частина систем ППО в Україні залишалася небоєздатною через відсутність ракет.

«До сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей», – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна використовує велику кількість різноманітних систем і кожна з них потребує постійних та регулярних пакетів боєприпасів.

Зеленський розкритикував підхід деяких країн, які відмовляються передавати ракети через внутрішні обмеження щодо обсягів складських запасів.

«Коли ти розумієш скільки на складах у якої країни, скільки всього цього є, що воно лежить, але... є внутрішнє законодавство, безумовно, яке обмежує видавати мінімум. Мінімум у тій чи іншій країні повинен лежати на складі, але які правила, які закони, якщо у нас іде війна? Нам це дуже потрібно, в деяких країнах там немає війни, і ти вибиваєш всі ці ракети для різного ППО, малого, середнього, тощо, ти просто вибиваєш силою», – зазначив Зеленський.

Президент пояснив, що формат «енергетичного Рамштайну» створений не лише для фіксації поточного стану, а для системних домовленостей про безперервне постачання.

«Це в принципі майданчик, на которому треба домовлятись про продовження, бо те, що заходить, це не значить, що завтра у нас закінчилась зима, і не значить, що завтра ворог зупинив нас бомбити», – підкреслив президент.

Зеленський закликав світових лідерів перейти від компліментів про «міцний український народ» до конкретних кроків із забезпечення його захисту.

«Мало слів «міцний народ України», цього недостатньо, міцний народ, але він так само, тримається, як кожен воїн у нас на фронті тримається і треба забезпечувати максимально і захищати міцний народ. Тому від Рамштайну ми чекаємо швидкі постачання того, що у наших партнерів є», – підсумував він.

Нагадаємо, президент Чехії Петер Павел у п’ятницю, 16 січня, прибув з візитом до Києва.