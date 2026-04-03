Зеленський назвав одне з найскладніших завдань для оборонної галузі України

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Зеленський назвав одне з найскладніших завдань для оборонної галузі України
Зеленський зазначив, що Україна відчуває дефіцит антибалістичних ракет
фото: dpa

Президент наголосив на важливості створення власних антибалістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розробка власної антибалістичної ракети є одним із найскладніших завдань для оборонно-промислового комплексу країни. Про це він зауважив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми не можемо  розраховувати з різних причин, що завжди нам будуть давати ракети до «Петріот». Зараз війна на Близькому Сході, потім може бути інша причина. Ми маємо будувати свій самостійний ОПК (оборонно-промисловий комплекс, – «Главком») в усіх аспектах. В принципі, це ми і робимо», – сказав глава України.

Зеленський наголосив, що Україна відчуває дефіцит антибалістичних ракет, тому необхідно працювати над створенням власних або розвивати спільні проєкти з партнерами.

«Є відповідні ідеї. Тому чим довше війна на Близькому Сході триває, тим більша загроза недоотримання зброї для нас. Ми це розуміємо. Готуємо свою відповідь на цю загрозу. Це дуже непросто – мабуть, одне з найскладніших завдань, але це треба зробити. І ми говоримо це партнерам – тут, в Європі, має бути все необхідне для захисту. Системи, ракети – вся зброя, яка потрібна», – додав президент.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі сигналів про припинення постачання зброї в межах програми PURL немає. Він підкреслив, що Україна суттєво наростила виробництво дронів, фактично зробивши ставку на безпілотники як альтернативу артилерійським снарядам.

Читайте також

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обмінювати власні розробки на PAC-3
Україна пропонує партнерам обмін: перехоплювачі дронів на ракети
3 березня, 17:05
Японська ракета вибухнула після запуску в космос
Японська ракета вибухнула за лічені секунди після запуску в космос (відео)
5 березня, 15:13
Збройні сили України звільнили території на півдні України
Зеленський розповів, скільки території ЗСУ повернули під свій контроль на півдні
8 березня, 18:59
Президент підписав указ №233/2026
Зеленський розширив перелік посад у Дніпропетровській ОДА, які можуть обіймати військові
10 березня, 15:57
Умєров прибув в ОАЕ: президент назвав мету
Умєров прибув в ОАЕ: президент назвав мету
11 березня, 20:58
У Росії виникла нестача ракет для ППО
РФ витратила ракети ППО і опинилася перед вибором, що захищати
13 березня, 15:40
У вересні 2023 року Володимир Зеленський провів переговори із Біньяміном Нетаньягу у Нью-Йорку
Нетаньягу запросив розмову із Зеленським: яка тема переговорів – Ynet
15 березня, 02:56
Зеленський розповів про наслідки для України від затяжної війни на Близькому Сході
Не лише ціни на бензин. Зеленський перелічив наслідки війни на Близькому Сході для України
15 березня, 10:53
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте на порозі резиденції на Даунінг-стріт, 10 (зліва направо)
Фото дня. Зеленський на порозі офісу британського прем'єра жартує зі Стармером і Рютте
18 березня, 11:39

Політика

Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше прибув до Сирії
Зеленський уперше прибув до Сирії
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
