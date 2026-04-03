Зеленський назвав одне з найскладніших завдань для оборонної галузі України

Президент наголосив на важливості створення власних антибалістичних ракет

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що розробка власної антибалістичної ракети є одним із найскладніших завдань для оборонно-промислового комплексу країни. Про це він зауважив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми не можемо розраховувати з різних причин, що завжди нам будуть давати ракети до «Петріот». Зараз війна на Близькому Сході, потім може бути інша причина. Ми маємо будувати свій самостійний ОПК (оборонно-промисловий комплекс, – «Главком») в усіх аспектах. В принципі, це ми і робимо», – сказав глава України.

Зеленський наголосив, що Україна відчуває дефіцит антибалістичних ракет, тому необхідно працювати над створенням власних або розвивати спільні проєкти з партнерами.

«Є відповідні ідеї. Тому чим довше війна на Близькому Сході триває, тим більша загроза недоотримання зброї для нас. Ми це розуміємо. Готуємо свою відповідь на цю загрозу. Це дуже непросто – мабуть, одне з найскладніших завдань, але це треба зробити. І ми говоримо це партнерам – тут, в Європі, має бути все необхідне для захисту. Системи, ракети – вся зброя, яка потрібна», – додав президент.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що наразі сигналів про припинення постачання зброї в межах програми PURL немає. Він підкреслив, що Україна суттєво наростила виробництво дронів, фактично зробивши ставку на безпілотники як альтернативу артилерійським снарядам.