Трамп назвав візит Путіна виявом поваги та озвучив очікування від зустрічі

Зеленський та Путін мають опинитися в одній кімнаті та домовитися, вважає американський президент

Трамп пояснив, чому спершу зателефонує Зеленському після переговорів із Путіним

Відвідування Аляски російським президентом Володимиром Путіним глава Білого дому Дональд Трамп назвав виявом поваги та очікує на плодотворну розмову з ним. Про це, як пише «Главком», американський лідер розповів журналістам під час пресконференції.

«Це великий вияв поваги, що президент Росії приїжджає до нашої країни, а не що ми їдемо до його країни, або навіть до третьої сторони. Гадаю, в нас буде конструктивна розмова», – зазначив Дональд Трамп.

Також він повідомив, кому першому зателефонує після зустрічі із Путіним.

«Одразу після цієї зустрічі я зателефоную європейським лідерам, з якими я дуже добре ладнаю. А також президенту Зеленському – думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: «Бажаю успіхів, продовжуйте воювати». Або я можу сказати: «Ми можемо домовитися», – розповів він журналістам.

За його словами, Зеленського не запросили на зустріч.

«Я б сказав, що він міг би приїхати, але він відвідав багато зустрічей. Він там уже три з половиною роки, і нічого не сталося», - зазначив глава Білого дому, додавши, що наступна зустріч буде між ним, Зеленським і Путіним, або Зеленським і Путіним, які мають опинитися в одній кімнаті та домовитися.

Окремо Трамп нагадав, що Україна втратила велику частину узбережжя, але він спробує повернути частину цих територій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що ЗС РФ нібито могли б взяти Київ за чотири години, якби окупанти поїхали шосе, але, за його словами, російський генерал вирішив рухатися через сільськогосподарські угіддя.

Також «Главком» писав, що український лідер Володимир Зеленський не буде присутнім на переговорах з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці цієї п'ятниці.

«Він не братиме у них участі», – відповів Трамп журналістам.

Також Трамп заявив, що зможе сказати, чи можна укласти угоду, «ймовірно, протягом перших двох хвилин» своєї зустрічі з Володимиром Путіним, а після зустрічі на Алясці може припинити свою участь у переговорах.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».