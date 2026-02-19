Головна Світ Політика
Білий дім заявив про значний прогрес на тристоронніх переговорах у Женеві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Рустем Умєров

У Білому домі зазначили, що переговорний процес триватиме, а деталі наступного раунду зустрічей оголосять згодом

На тристоронніх переговорах у Женеві сторонам вдалося досягти значного прогресу. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт, пише «Главком».

За словами прессекретарки, учасники переговорів домовилися поінформувати своїх лідерів про результати зустрічі та продовжити спільну роботу над досягненням мирної угоди.

«Президент і його команда вклали величезну кількість часу та енергії, щоб завершити цю війну, яка дуже далеко від США. Буде ще один раунд переговорів у майбутньому», –  заявила Лівітт.

Речниця додала, що президент США вважає ситуацію несправедливою не лише для росіян і українців, які загинули у війні, а й для американського народу та платників податків, які фінансували воєнні витрати.

У Білому домі зазначили, що переговорний процес триватиме, а деталі наступного раунду зустрічей оголосять згодом.

Нагадаємо, переговори між Україною, США та Росією в Женеві завершилися. Консультації завершені як у межах політичної, так і військової груп.

Володимир Зеленський декілька разів говорив з українськими переговорниками у Женеві після зустрічей з американською та російською сторонами. Глава держави наголосив, що Україна зацікавлена в результаті. 

Своєю чергою керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що розмова була «непростою, але важливою».

