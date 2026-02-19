Головна Країна Політика
Історії про Петра I не потрібні: Зеленський про можливі переговори з Путіним

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Президент наголосив, що головним завданням наразі є завершення війни
колаж: glavcom.ua

Президент розкритикував історичні паралелі, які російська сторона піднімає в міжнародних розмовах

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для завершення війни не бачить сенсу обговорювати історичні аргументи, які озвучує російський диктатор Володимир Путін. Так президент прокоментував можливі переговори з Путіним в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, пише «Главком».

Зеленський наголосив, що не має наміру витрачати час на дискусії про історичні інтерпретації.

«Не потрібно втрачати час на старі історичні питання – при всій повазі до історії. Я не хочу витрачати час на все це. Нам потрібно закінчити війну зараз», – заявив президент.

За його словами, його не цікавлять пояснення Кремля щодо причин початку війни. Президент також розкритикував історичні паралелі, які російська сторона піднімає в міжнародних розмовах.

«Не потрібно витрачати час на історичні причини, на те марення, яке він піднімає в розмовах з американцями – про Петра І і так далі. Щоб закінчити війну і перейти до дипломатії, мені не потрібна вся ця історична нісенітниця. Це лише спосіб затягнути процес. Я прочитав не менше історичних книг, ніж Путін, я впевнений. Ми зобов'язані знати все про цю країну» , – сказав президент України.

Президент наголосив, що головним завданням наразі є завершення війни та перехід до реальних дипломатичних кроків, а не обговорення минулого.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський доручив українській команді переговірників в Женеві пропрацювати питання потенційної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Раніше Зеленський прокоментував чергові заяви Кремля про готовність до прямих переговорів. Відповідаючи на пропозицію помічника президента РФ Юрія Ушакова приїхати до Москви, Зеленський назвав такий формат «свідомо неприйнятним» і запропонував альтернативу – візит російського диктатора до української столиці.

