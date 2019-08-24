Зеленський не згадав у своїй промові УНР та УПА, але розповів про відкриття МакДональдзу, – професор Гарань



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Президент України Володимир Зеленський Фото: president.gov.ua

Промова, в цілому була нормальна, збалансована, патріотична – Гарань

На жаль, у промові, виголошеній президентом Володимиром Зеленським на День Незалежності, 24 серпня 2019 року, не знайшлося місця Українській Народній Республіці та Українській Повстанчій Армії.

Про це професор політології Національного університету «Києво-Могилянська академія» Олексій Гарань заявив в ефірі Еспресо.TV.

«Якщо говорити про його (президента – ред.) промову, вона в цілому була нормальна, збалансована, патріотична. Й на давні заклики громадськості він оголосив, що 29 серпня буде Днем пам’яті загиблих за Незалежність і територіальну цілісність. Ця пропозиція, насправді, існує вже кілька років. І Зеленський це зробив. А ось що в промові Зеленського мене «різануло» – я як історик і політолог уважно слухаю деякі речі – він згадував багато успіхів України, починаючи з минулих тисячоліть, і при цьому сказав, що 100 років Україна боролася за Незалежність і, навіть, в радянський час дисиденти – і далі перелік цих дисидентів. Чекайте, можна було згадати, що 100 років тому постала Українська Народна Республіка, яка боролася за це. Він цього не згадав. Він не згадав Українську Повстанську Армію. Це зрозуміло, він хотів обійти ці теми. Але 100-річчя УНР, 100-річчя Злуки, я думаю, цілком можна була згадати», – зазначив політолог.

Окрім того, за його словами, для нього не є до кінця зрозумілим, чому коли Зеленський згадував про те, що ми разом переживали, «серед важливих подій було відкриття МакДональдсу в Україні».

«Я не розумію, чому це», – додав Гарань.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик проходила альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.