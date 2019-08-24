Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
Живий ланцюг розтягнувся на всю довжину Потьомкінських сходів, а потім до самого Морвокзалу
В Одесі 1248 людей в національному українському одязі взяли участь у цьогорічній акції Вишиванковий ланцюг.
Про це повідомляє «Думская».
Живий ланцюг розтягнувся на всю довжину Потьомкінських сходів, а потім до самого Морвокзалу, де учасників акції зустрів оркестр Військово-морських сил України.
Наймолодшим учасником Вишиванкового ланцюга виявився шестимісячний малюк Костянтин, якого батьки привезли в колясці, а найстаршим - 75-річний дід Петро.
«Рекорд Вишиванкового ланцюга був встановлений в 2016 році на хвилі Майдану і гарячої фази війни з окупантами», - розповіла організатор акції Катерина Андрич.
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