Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одеса святкує День Незалежності Фото Сергія Смоленцева, Думская

Живий ланцюг розтягнувся на всю довжину Потьомкінських сходів, а потім до самого Морвокзалу

В Одесі 1248 людей в національному українському одязі взяли участь у цьогорічній акції Вишиванковий ланцюг.

Про це повідомляє «Думская».

Живий ланцюг розтягнувся на всю довжину Потьомкінських сходів, а потім до самого Морвокзалу, де учасників акції зустрів оркестр Військово-морських сил України.

Наймолодшим учасником Вишиванкового ланцюга виявився шестимісячний малюк Костянтин, якого батьки привезли в колясці, а найстаршим - 75-річний дід Петро.

«Рекорд Вишиванкового ланцюга був встановлений в 2016 році на хвилі Майдану і гарячої фази війни з окупантами», - розповіла організатор акції Катерина Андрич.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.