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    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)

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    Одеса святкує День Незалежності - Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Одеса святкує День Незалежності
    Фото Сергія Смоленцева, Думская

    Живий ланцюг розтягнувся на всю довжину Потьомкінських сходів, а потім до самого Морвокзалу

    В Одесі 1248 людей в національному українському одязі взяли участь у цьогорічній акції Вишиванковий ланцюг.

    Про це повідомляє «Думская».

    Живий ланцюг розтягнувся на всю довжину Потьомкінських сходів, а потім до самого Морвокзалу, де учасників акції зустрів оркестр Військово-морських сил України.

    Наймолодшим учасником Вишиванкового ланцюга виявився шестимісячний малюк Костянтин, якого батьки привезли в колясці, а найстаршим - 75-річний дід Петро.

    «Рекорд Вишиванкового ланцюга був встановлений в 2016 році на хвилі Майдану і гарячої фази війни з окупантами», - розповіла організатор акції Катерина Андрич.

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    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Понад 1200 людей утворили Вишиванковий ланцюг в Одесі (фото)
    Фото Сергія Смоленцева, Думская

    Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

    В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

    У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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