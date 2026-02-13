Головна Країна Політика
Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі
фото: скріншот з відео

Зеленський обговорив з партнерами України енергетичну стійкість та спільну зброю

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у стратегічній зустрічі з партнерами в «Берлінському форматі». Головними темами обговорення стали термінове відновлення української енергосистеми після масованих атак РФ та розширення програм спільного виробництва зброї у межах ініціатив PURL та SAFE. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Головна увага – ситуації в енергетиці, нашому відновленню. Україна сформує та відправить партнерам список потреб для підтримки нашої енергетичної інфраструктури та військової сфери. Розраховуємо на підтримку. Увага й гарантіям безпеки для України та всієї Європи. Говорили й про нашу дипломатичну роботу, важливість підтримки України. Потрібно продовжувати підтримку PURL і повністю реалізувати потенціал ініціативи SAFE для спільного з Україною виробництва зброї», – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що військова допомога та відновлення економіки мають іти пліч-о-пліч із розробкою жорстких гарантій безпеки.

«Українці разом з усіма іншими європейцями мають бути впевнені у своєму майбутньому та в тому, що російська агресія більше ніколи не повториться. Дякую партнерам, які це розуміють і допомагають. Ми узгодили спільні позиції, скоординували подальші кроки та домовилися про наступні контакти в широкому колі», – заявив глава держави.

Як повідомляли, на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів переговори з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Головною подією зустрічі став запуск першої спільної лінії виробництва українських безпілотників на території Німеччини та передача ЗСУ першого ударного дрона, виготовленого в межах цього партнерства.Лідери також узгодили масштабування оборонних проєктів та подальшу фінансову підтримку через програму PURL. 

Нагадаємо, на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві. Ключовими темами переговорів стали боротьба іранського народу за демократію, посилення санкцій проти Тегерана та загроза від військової співпраці іранського режиму з Росією. 

