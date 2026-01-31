Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ погрожує Україні «зброєю відплати»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
Спікер Державної думи Росії Володін звинуватив Зеленського у нібито небажанні виконувати домовленості Путіна та Трампа
фото з відкритих джерел

Спікер Держдуми РФ пообіцяв українцям «проблеми з наступного тижня»

Спікер Державної думи Росії В’ячеслав Володін пригрозив можливістю застосування проти України так званої «зброї відплати». Як інформує «Главком», про це Володін написав у Telegram.

Він цинічно звинуватив президента Володимира Зеленського у нібито небажанні виконувати «домовленості Путіна та Трампа» та пригрозив, що українців «вже з наступного тижня» чекають «нові проблеми».

РФ погрожує Україні «зброєю відплати» фото 1

 «Наші (російські, – ред.) війська наступають. Депутати Державної Думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї – «зброї відплати». І досягнення цілей «спеціальної військової операції», – написав Володін.

«Зброя відплати» (нім. Vergeltungswaffen, скорочено V-Waffen) — це сукупність амбітних ракетних та артилерійських проектів нацистської Німеччини (V-1, V-2, V-3), розроблених для бомбардування міст (переважно Лондона) у 1944–1945 роках як помста за авіанальоти союзників. 

Нагадаємо, російський перемовник Кирило Дмитрієв прибув до Маямі, де стартує черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном. 

Раніше повідомлялося, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України. 

Також президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський бомбардування путін зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Європа створила нинішній світ у тому вигляді, в якому він існує. І це не кінець п'єси
Дилема Європи: підтримка України чи Трампа?
19 сiчня, 16:26
Президент призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
Президент призначив нового голову Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку
31 грудня, 2025, 22:56
У Швейцарії стався вибух на відомому гірськолижному курорті Кран-Монтана
Зеленський висловив співчуття через пожежу на курорті в Швейцарії
1 сiчня, 16:12
Трамп назвав Зеленського головною перешкодою для укладення мирної угоди
Трамп назвав Зеленського головною перешкодою для укладення мирної угоди
15 сiчня, 03:45
Французький вертоліт перехопив підсанкційний танкер
Зеленський відреагував на затримання Францією танкера «тіньового флоту»
22 сiчня, 18:07
Прагнення Путіна – не захоплення територій, а повна ліквідація незалежності України
1418-й день війни стане вироком для Путіна – The Times
3 сiчня, 17:49
Президент: Україна не ховається від найскладніших питань і ніколи не буде перепоною для миру
Зеленський повідомив про нові переговори зі США щодо ЗАЕС
7 сiчня, 12:24
Тиск на Росію повинен зберігатись, каже Зеленський
Україна запровадила санкції проти російських спортивних пропагандистів
17 сiчня, 16:57
Президент України Володимир Зеленський та прем’єрка Італії Джорджа Мелоні
Україна найближчими днями отримає опалювальне обладнання від Італії
18 сiчня, 19:35

Події в Україні

Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
Зеленський назвав причину масштабного блекауту в Україні
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
Третій армійський корпус став на захист військового меморіального кладовища
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
Коли очікувати прориву у мирних переговорах із РФ – прогноз The Economist
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Терехов закликає забезпечити права громадян під час мобілізації
Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним
Зеленський пояснив, навіщо йому потрібно зустрітися з Путіним

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua