РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
Спікер Держдуми РФ пообіцяв українцям «проблеми з наступного тижня»
Спікер Державної думи Росії В’ячеслав Володін пригрозив можливістю застосування проти України так званої «зброї відплати». Як інформує «Главком», про це Володін написав у Telegram.
Він цинічно звинуватив президента Володимира Зеленського у нібито небажанні виконувати «домовленості Путіна та Трампа» та пригрозив, що українців «вже з наступного тижня» чекають «нові проблеми».
«Наші (російські, – ред.) війська наступають. Депутати Державної Думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї – «зброї відплати». І досягнення цілей «спеціальної військової операції», – написав Володін.
Нагадаємо, російський перемовник Кирило Дмитрієв прибув до Маямі, де стартує черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном.
Раніше повідомлялося, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.
Також президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання.
