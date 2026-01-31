РФ погрожує Україні «зброєю відплати»

Спікер Державної думи Росії Володін звинуватив Зеленського у нібито небажанні виконувати домовленості Путіна та Трампа

Спікер Держдуми РФ пообіцяв українцям «проблеми з наступного тижня»

Спікер Державної думи Росії В’ячеслав Володін пригрозив можливістю застосування проти України так званої «зброї відплати». Як інформує «Главком», про це Володін написав у Telegram.

Він цинічно звинуватив президента Володимира Зеленського у нібито небажанні виконувати «домовленості Путіна та Трампа» та пригрозив, що українців «вже з наступного тижня» чекають «нові проблеми».

«Наші (російські, – ред.) війська наступають. Депутати Державної Думи наполягають на застосуванні потужнішої зброї – «зброї відплати». І досягнення цілей «спеціальної військової операції», – написав Володін.

«Зброя відплати» (нім. Vergeltungswaffen, скорочено V-Waffen) — це сукупність амбітних ракетних та артилерійських проектів нацистської Німеччини (V-1, V-2, V-3), розроблених для бомбардування міст (переважно Лондона) у 1944–1945 роках як помста за авіанальоти союзників.

Нагадаємо, російський перемовник Кирило Дмитрієв прибув до Маямі, де стартує черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном.

Раніше повідомлялося, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.

Також президент України Володимир Зеленський пояснив, що зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним є необхідною, оскільки без зустрічі на рівні лідерів неможливо буде домовитися про територіальні питання.