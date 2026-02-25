Кабмін оновив склад наглядової ради «Енергоатома»

Дарія Марчак замінила Сергія Сухомлина в наглядовій раді «Енергоатома»

Сьогодні, 25 лютого, Кабмін призначив до складу наглядової ради АТ «НАЕК «Енергоатом» заступницю міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарію Марчак як представницю держави. Вона замінить Сергія Сухомлина, який залишив посаду за власним бажанням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

«Дарія Марчак – заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України з вагомим досвідом у сфері публічних фінансів, стратегічного планування та впровадження інституційних реформ. Раніше вона працювала першою заступницею міністра соціальної політики та операційною директоркою «Прозорро.Продажі», де забезпечувала цифровізацію державних систем та прозорість управління активами. Її компетенції охоплюють аналітичну роботу, публічні фінанси та успішну співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Світовим банком», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення ухвалено в межах посилення корпоративного управління в державному секторі та підвищення вимог до прозорості, підзвітності й ефективності управління державними активами.

«Відбір здійснювався через Номінаційний комітет, діяльність якого забезпечує Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Окрім представників Міністерства економіки, до складу Комітету входять представники Міністерства фінансів та Міністерства енергетики, а також незалежні спостерігачі без права голосу від Європейського банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації (IFC), Представництва ЄС в Україні та Бізнес-омбудсмена України», – додається в заяві.

Нагадаємо, у січня Кабінет Міністрів України затвердив новий склад наглядової ради НАЕК «Енергоатом». Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка наголосила, що рішення ухвалене на підставі подання номінаційного комітету та є важливим кроком для перезапуску управління стратегічною державною компанією.