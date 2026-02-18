Переговори у Женеві: Зеленський поставив завдання для української делегації

Президент зробив заяву про обмін військовополоненими та звільнення цивільних

Перед сьогоднішнім початком переговорів у Женеві президент Володимир Зеленський провів нараду з українською командою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Вчора були різні формати зустрічей: як двосторонні – між Україною та Америкою, так і формати багатосторонні. Зокрема, були перемовини між українськими, американськими й російськими представниками у двох напрямах, а саме – щодо військових та військово-політичних питань», – йдеться у заяві.

Президент наголосив, що також українська делегація разом з американською командою зустрілась із європейськими представниками – Британії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії.

«Участь Європи в процесі вважаємо критично необхідною для подальшої успішної реалізації цілком можливих домовленостей: Україна не сумнівається, що партнери мають змогу забезпечити конструктивність процесу перемовин, а отже, і достойний результат. Вчора справді були непрості зустрічі, і можемо констатувати, що Росія намагається затягнути перемовини, які могли б уже вийти на фінальний етап. Дякую американській стороні за увагу до деталей і терпіння в розмовах із наявними представниками Росії», – підкреслив Зеленський.

Президент додав: «Поставив чітке завдання для української делегації – зробити все, щоб перемовини все ж таки були результативними та додавали шансів для мирних рішень. Серед іншого сьогодні має бути обговорений гуманітарний напрям, а саме – кроки для обміну військовополоненими та звільнення цивільних. Вдячний нашим представникам за командну роботу та реалізацію наданих делегації директив. Україні потрібні гарантована безпека та надійний, тривалий мир. Саме заради цього працюємо. Слава Україні!».

Нагадаємо, у Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ. «Консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків. Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Налаштовані на предметну роботу. Про підсумки поінформуємо додатково», – йдеться у повідомленні Умєрова.

Як повідомлялось, у Женеві 17 лютого завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

До слова, Зеленський вважає, що зміна керівника російської делегації може ускладнити переговори та затягнути їх у часі.